"Наполи" в третий раз завоевал Суперкубок Италии
"Наполи" в третий раз завоевал Суперкубок Италии - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
"Наполи" в третий раз завоевал Суперкубок Италии
"Наполи" обыграл "Болонью" в финальном матче Суперкубка Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T23:57:00+03:00
2025-12-22T23:57:00+03:00
2025-12-22T23:59:00+03:00
футбол
спорт
давид нерес
наполи
болонья
спорт, давид нерес, наполи, болонья
Футбол, Спорт, Давид Нерес, Наполи, Болонья
"Наполи" в третий раз завоевал Суперкубок Италии
"Наполи" в третий раз стал обладателем Суперкубка Италии по футболу