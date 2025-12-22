Рейтинг@Mail.ru
"Наполи" в третий раз завоевал Суперкубок Италии
Футбол
 
23:57 22.12.2025
"Наполи" в третий раз завоевал Суперкубок Италии
"Наполи" в третий раз завоевал Суперкубок Италии
"Наполи" обыграл "Болонью" в финальном матче Суперкубка Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/nejmar-2063966475.html
спорт, давид нерес, наполи, болонья
Футбол, Спорт, Давид Нерес, Наполи, Болонья
"Наполи" в третий раз завоевал Суперкубок Италии

"Наполи" в третий раз стал обладателем Суперкубка Италии по футболу

Давид Нерес
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Наполи" обыграл "Болонью" в финальном матче Суперкубка Италии по футболу.
Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 2:0 в пользу неаполитанцев, дублем отметился Давид Нерес (39-я и 57-я минуты).
Суперкубок
22 декабря 2025 • начало в 22:00
Завершен
Наполи
2 : 0
Болонья
39‎’‎ • Давид Нерес
(Маттео Политано)
57‎’‎ • Давид Нерес
В полуфиналах ранее "Наполи" победил "Милан" (2:0), "Болонья" обыграла "Интер" (1:1, 3:2 - в серии пенальти).
"Наполи" в третий раз завоевал Суперкубок Италии (1990, 2014, 2025). Команда принимала участие в турнире на правах действующего чемпиона страны. "Болонья" - обладатель Кубка Италии прошлого сезона. "Интер" участвовал как серебряный призер Серии А, "Милан" - как финалист Кубка Италии.
