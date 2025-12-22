https://ria.ru/20251222/mvd-2063828936.html
В Крыму произошла массовая потасовка между спортсменами
В Крыму произошла массовая потасовка между спортсменами - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
В Крыму произошла массовая потасовка между спортсменами
Массовая потасовка между спортсменами произошла на турнире в селе Перово Симферопольского района, полиции пришлось применить спецсредства, нарушитель привлечен... РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T13:39:00+03:00
2025-12-22T13:39:00+03:00
2025-12-22T13:46:00+03:00
республика крым
мвд
происшествия
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20251220/gandbol-2063453192.html
республика крым
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, мвд, происшествия, спорт, вокруг спорта
Республика Крым, МВД, Происшествия, Спорт, Вокруг спорта
В Крыму произошла массовая потасовка между спортсменами
МВД: на турнире в Крыму произошла массовая потасовка между спортсменами
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Массовая потасовка между спортсменами произошла на турнире в селе Перово Симферопольского района, полиции пришлось применить спецсредства, нарушитель привлечен к ответственности, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
«
"В селе Перово при проведении спортивных соревнований произошел инцидент, где во время поединка между двумя спортсменами произошел словесный конфликт. Впоследствии конфликт перерос в потасовку и с другими спортсменами", - говорится в сообщении.
Локализовать конфликт и восстановить порядок полицейским удалось, применив специальные средства.
По данным ведомства, нарушитель привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Вынесено официальное предостережение организаторам соревнований, также решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за нарушение правил безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.