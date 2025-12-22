Рейтинг@Mail.ru
13:39 22.12.2025 (обновлено: 13:46 22.12.2025)
В Крыму произошла массовая потасовка между спортсменами

МВД: на турнире в Крыму произошла массовая потасовка между спортсменами

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Массовая потасовка между спортсменами произошла на турнире в селе Перово Симферопольского района, полиции пришлось применить спецсредства, нарушитель привлечен к ответственности, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
«
"В селе Перово при проведении спортивных соревнований произошел инцидент, где во время поединка между двумя спортсменами произошел словесный конфликт. Впоследствии конфликт перерос в потасовку и с другими спортсменами", - говорится в сообщении.
Локализовать конфликт и восстановить порядок полицейским удалось, применив специальные средства.
По данным ведомства, нарушитель привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Вынесено официальное предостережение организаторам соревнований, также решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за нарушение правил безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Задержан участник драки, в которой пострадал тренер гандбольного "Динамо"
20 декабря, 00:47
 
