"Металлург" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 22 декабря
Хоккей
Хоккей
 
16:06 22.12.2025
"Металлург" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 22 декабря
"Металлург" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 22 декабря
"Металлург" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 22 декабря
"Металлург" и "Нефтехимик" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
"Металлург" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 22 декабря

Игроки ХК "Металлург"
Игроки ХК Металлург
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. "Металлург" и "Нефтехимик" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 22 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
22 декабря 2025 • начало в 17:00
Закончен (Б)
Металлург Мг
4 : 31:0
Нефтехимик
24:39 • Егор Коробкин
(Макар Хабаров, Никита Коротков)
34:54 • Никита Коротков
(Люк Джонсон, Егор Коробкин)
48:36 • Роман Канцеров
(Робин Пресс)
65:01 • Руслан Исхаков (П)
02:03 • Григорий Селезнев
(Никита Попугаев, Иван Николишин)
42:00 • Luka Profaca
(Иван Николишин, Никита Попугаев)
52:36 • Тимур Хайруллин
(Максим Федотов, Владислав Барулин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
Хоккей Металлург (Магнитогорск) Нефтехимик КХЛ 2025-2026 Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
