https://ria.ru/20251222/metallurg-neftekhimik-smotret-onlayn-2063879044.html
"Металлург" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 22 декабря
"Металлург" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 22 декабря - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
"Металлург" — "Нефтехимик": смотреть онлайн матч КХЛ 22 декабря
"Металлург" и "Нефтехимик" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T16:06:00+03:00
2025-12-22T16:06:00+03:00
2025-12-22T16:06:00+03:00
хоккей
металлург (магнитогорск)
нефтехимик
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049226167_0:212:2887:1836_1920x0_80_0_0_bc43611b13e781e16bdca28bfbba6f72.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049226167_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_7303939c1329da1d1655d132144880fd.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
металлург (магнитогорск), нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Металлург (Магнитогорск), Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей