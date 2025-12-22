Рейтинг@Mail.ru
14:46 22.12.2025 (обновлено: 14:59 22.12.2025)
Международный кубок Дружбы по мини-футболу открылся под Белградом
Международный кубок Дружбы по мини-футболу открылся под Белградом
сербия, белград (город), спорт
Международный кубок Дружбы по мини-футболу открылся под Белградом

БЕЛГРАД, 22 дек – РИА Новости. Международный кубок Дружбы по мини-футболу с участием команд из России, Сербии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) и Австрии открылся в понедельник под Белградом, передает корреспондент РИА Новости.
Юношеский кубок Дружбы стартовал утром в спортивном центре "Ковилово" в пригороде столицы Сербии, он проходит 22-23 декабря. Турнир проводится в четвертый раз с 2023 года, вышел на уровень международного спортивного события с участием восьми команд: из Сербии, РС, Австрии, РФ представляет "Шахтер" из Донецка.
«
"Здесь сегодня собрались молодые люди, за вами будущее наших стран. Используйте эту площадку для общения и построения прочных связей дружбы. От того, как вы выстроите эти отношения, и будут зависеть отношения между нашими странами, чтобы никакие политики не могли нас поссорить", - заявил участникам член Совфеда РФ Александр Волошин.
Советник-посланник посольства РФ Александр Конаныхин напомнил собравшимся, что в XVIII веке по приглашению императрицы Елизаветы Романовой на территорию нынешнего Донбасса переселились несколько тысяч сербов, и сейчас их потомки сохраняют общие традиции и ценности.
Организатором турнира стал благотворительный фонд "Первоверховных апостолов Петра и Павла", соорганизатором – Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи "Росмолодёжь" и МИД РФ. Играют команды по правилам Футбольного союза Сербии.
Футболисты Интер Майами - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Клуб Месси запустил продажу фрагментов газона после победы в Кубке MLS
СербияБелград (город)Спорт
 
