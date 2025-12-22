Рейтинг@Mail.ru
"Металлург" обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:40 22.12.2025 (обновлено: 20:12 22.12.2025)
"Металлург" обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ
"Металлург" обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
"Металлург" обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ
Магнитогорский "Металлург" на своем льду в серии буллитов обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T19:40:00+03:00
2025-12-22T20:12:00+03:00
хоккей
спорт
магнитогорск
никита коротков
металлург (магнитогорск)
нефтехимик
континентальная хоккейная лига (кхл)
"Металлург" обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ

Магнитогорский "Металлург" по буллитам обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" на своем льду в серии буллитов обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 1:0). В составе гостей шайбы забросили Григорий Селезнев (3-я минута), Лука Профака (43) и Тимур Хайруллин (53). У "Металлурга" отличились Егор Коробкин (25), Никита Коротков (35) и Роман Канцеров (49). Победный буллит реализовал Руслан Исхаков.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
22 декабря 2025 • начало в 17:00
Закончен (Б)
Металлург Мг
4 : 31:0
Нефтехимик
24:39 • Егор Коробкин
(Макар Хабаров, Никита Коротков)
34:54 • Никита Коротков
(Люк Джонсон, Егор Коробкин)
48:36 • Роман Канцеров
(Робин Пресс)
65:01 • Руслан Исхаков (П)
02:03 • Григорий Селезнев
(Никита Попугаев, Иван Николишин)
42:00 • Luka Profaca
(Иван Николишин, Никита Попугаев)
52:36 • Тимур Хайруллин
(Максим Федотов, Владислав Барулин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Металлург" (59 очков) выиграл третий матч подряд и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. "Нефтехимик" (38) продлил серию поражений до четырех игр и располагается на пятом месте.
В следующем матче чемпионата "Металлург" 26 декабря на выезде сыграет против омского "Авангарда", 24 декабря омичи также примут "Нефтехимик".
