Галлямов отказался публично извиняться перед журналисткой за оскорбления
Фигурное катание
 
10:25 22.12.2025
Галлямов отказался публично извиняться перед журналисткой за оскорбления
Галлямов отказался публично извиняться перед журналисткой за оскорбления
Фигурист Александр Галлямов отказался публично извиняться перед журналисткой, которую он назвал больной на голову из-за утреннего звонка.
александр галлямов, анастасия мишина, александра бойкова
Фигурное катание, Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Александра Бойкова
Галлямов отказался публично извиняться перед журналисткой за оскорбления

Фигурист Галлямов отказался публично извиняться перед оскорбленной журналисткой

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Фигурист Александр Галлямов отказался публично извиняться перед журналисткой, которую он назвал больной на голову из-за утреннего звонка.
Галлямов в воскресенье в своем Telegram-канале назвал "больной на всю голову" журналистку, позвонившую ему около 10 часов утра по московскому времени на следующий день после представления произвольной программы в турнире спортивных пар на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Также он предложил "засветить" ее номер.
«

"Понимаете, надо тоже думать головой, когда звонят. Это не мои проблемы. Как вариант, мы можем встретиться лично и побеседовать. Мы можем это сделать вживую, обсудить эту ситуацию. У меня как раз шоу в "Юбилейном". Надо сначала откатать, а там дальше все решим", - заявил Галлямов "Известиям".

В субботу Галлямов и Анастасия Мишина с 223,63 балла завоевали серебро чемпионата России, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (224,29). После прокатов Галлямов не произнес ни слова на пресс-конференции. Затем в своем он заявил, что у него нет какого-либо желания комментировать турнир, назвав произошедшее на нем полным абсурдом, а также допустил завершение карьеры.
