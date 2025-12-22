Рейтинг@Mail.ru
В "Ливерпуле" опасаются, что Исак сломал ногу, пишут СМИ
02:24 22.12.2025 (обновлено: 09:18 22.12.2025)
В "Ливерпуле" опасаются, что Исак сломал ногу, пишут СМИ
В "Ливерпуле" опасаются, что Исак сломал ногу, пишут СМИ
Футболист "Ливерпуля" Александер Исак мог сломать ногу, когда забивал мяч в ворота лондонского "Тоттенхэма", сообщает The Athletic. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
В "Ливерпуле" опасаются, что Исак сломал ногу, пишут СМИ

The Athletic: в "Ливерпуле" опасаются, что Исак сломал ногу, когда забивал мяч

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Футболист "Ливерпуля" Александер Исак мог сломать ногу, когда забивал мяч в ворота лондонского "Тоттенхэма", сообщает The Athletic.
В субботу "Ливерпуль" обыграл на выезде "Тоттенхэм" (2:1) в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Исак отметился голом на 56-й минуте, в момент удара его сбил защитник "Тоттенхэма" Микки ван де Вен. Форвард с помощью медицинского персонала покинул поле и был заменен на 60-й минуте.
По информации источника, в клубе подозревают, что у игрока может быть перелом, из-за чего он пропустит как минимум несколько месяцев. Подробное обследование будет проведено в ближайшие дни, после чего точно будет определен характер травмы и сроки восстановления шведского нападающего.
Всего Исак провел за "Ливерпуль" 16 матчей во всех турнирах и забил три мяча. Он перешел в команду 1 сентября из "Ньюкасла". Как сообщают СМИ, трансфер шведа обошелся "Ливерпулю" в рекордные для английского футбола 125 млн фунтов стерлингов (около 145 млн евро). В прошлом сезоне в "Ньюкасле" швед отметился 23 голами в 34 матчах.
