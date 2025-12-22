В "Ливерпуле" опасаются, что Исак сломал ногу, пишут СМИ

По информации источника, в клубе подозревают, что у игрока может быть перелом, из-за чего он пропустит как минимум несколько месяцев. Подробное обследование будет проведено в ближайшие дни, после чего точно будет определен характер травмы и сроки восстановления шведского нападающего.