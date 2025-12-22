Рейтинг@Mail.ru
FEI допустила российских юниоров на соревнования с флагом и гимном
22.12.2025
FEI допустила российских юниоров на соревнования с флагом и гимном
спорт
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
конный спорт
спорт, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, конный спорт
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Конный спорт
FEI допустила российских юниоров на соревнования с флагом и гимном

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Международная федерация конного спорта (FEI) разрешила россиянам и белорусам выступать с национальной символикой на соревнованиях среди детей и юниоров с 15 января 2026 года, сообщается на сайте организации.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном. Этой рекомендации уже последовал ряд международных федераций.
«
"В дополнение к решению, принятому бюро FEI на очном заседании 4 ноября, и в соответствии с рекомендацией исполнительного комитета МОК, российским и белорусским спортсменам в соревнованиях среди пони, детей и юниоров будет разрешено выступать под своими национальными флагами и с гимнами на всех соревнованиях FEI с 15 января 2026 года", - отмечается в заявлении.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине FEI запретила представителям России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях, а также отменила проведение всех турниров на территории России и Белоруссии. В ноябре 2023 года исполком FEI допустил россиян и белорусов до индивидуальных соревнований в нейтральном статусе. В ноябре 2025-го организация распространила допуск и на командные состязания, а также вернула Белоруссии право проводить соревнования FEI на своей территории.
Конный спорт - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
FEI допустила россиян до командных соревнований в нейтральном статусе
5 ноября, 13:45
 
СпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026Конный спорт
 
