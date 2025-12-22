FEI допустила российских юниоров на соревнования с флагом и гимном

«

"В дополнение к решению, принятому бюро FEI на очном заседании 4 ноября, и в соответствии с рекомендацией исполнительного комитета МОК, российским и белорусским спортсменам в соревнованиях среди пони, детей и юниоров будет разрешено выступать под своими национальными флагами и с гимнами на всех соревнованиях FEI с 15 января 2026 года", - отмечается в заявлении.