FEI допустила российских юниоров на соревнования с флагом и гимном

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Международная федерация конного спорта (FEI) разрешила россиянам и белорусам выступать с национальной символикой на соревнованиях среди детей и юниоров с 15 января 2026 года, сообщается на сайте организации.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном. Этой рекомендации уже последовал ряд международных федераций.
"В дополнение к решению, принятому бюро FEI на очном заседании 4 ноября, и в соответствии с рекомендацией исполнительного комитета МОК, российским и белорусским спортсменам в соревнованиях среди пони, детей и юниоров будет разрешено выступать под своими национальными флагами и с гимнами на всех соревнованиях FEI с 15 января 2026 года", - отмечается в заявлении.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине FEI запретила представителям России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях, а также отменила проведение всех турниров на территории России и Белоруссии. В ноябре 2023 года исполком FEI допустил россиян и белорусов до индивидуальных соревнований в нейтральном статусе. В ноябре 2025-го организация распространила допуск и на командные состязания, а также вернула Белоруссии право проводить соревнования FEI на своей территории.