"ПСЖ" может подписать пожизненный контракт с Луисом Энрике, пишут СМИ
Руководство французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" рассматривает возможность заключения пожизненного контракта с главным тренером команды Луисом... РИА Новости Спорт, 22.12.2025
спорт, франция, международная федерация футбола (фифа), пари сен-жермен (псж), луис энрике, челси, суперкубок франции, лига чемпионов уефа
