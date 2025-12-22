Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
17:36 22.12.2025
"ПСЖ" может подписать пожизненный контракт с Луисом Энрике, пишут СМИ
спорт, франция, международная федерация футбола (фифа), пари сен-жермен (псж), луис энрике, челси, суперкубок франции, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Франция, Международная федерация футбола (ФИФА), Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Луис Энрике, Челси, Суперкубок Франции, Лига чемпионов УЕФА
Луис Энрике. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Руководство французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" рассматривает возможность заключения пожизненного контракта с главным тренером команды Луисом Энрике, сообщает As.
Нынешнее соглашение с испанцем действует до лета 2027 года.
По данным издания, руководство парижского клуба во главе с президентом Нассером Аль-Хелаифи считает 55-летнего Луиса Энрике идеальным тренером и готово подписать с ним уникальный контракт.
Под руководством Луиса Энрике в 2025 году "ПСЖ" выиграл национальный чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, а также пробился в финал клубного чемпионата мира, где уступил лондонскому "Челси" (0:3). Во вторник он был признан лучшим тренером сезона-2024/25 по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Футбол
 
