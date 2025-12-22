Рейтинг@Mail.ru
Егорова рассказала, что из-за пропуска ЧМ думала о завершении карьеры
17:37 22.12.2025
Егорова рассказала, что из-за пропуска ЧМ думала о завершении карьеры
Егорова рассказала, что из-за пропуска ЧМ думала о завершении карьеры
спорт, плавание
Анна Егорова
Анна Егорова - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Анна Егорова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Пятикратный призер чемпионата Европы пловчиха Анна Егорова рассказала РИА Новости, что долго злилась и переживала из-за пропуска чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре и думала о завершении карьеры.
В апреле Егорова в своих соцсетях назвала уничтожением карьеры отказ тренерского штаба включить ее в сборную России для участия в чемпионате мира в Сингапуре из-за возраста.
"Я переживала это долго, скажу честно. Я не злопамятная, но злая, и память у меня хорошая, как говорится. Это была очень обидная ситуация, после которой снова появлялись мысли вообще все бросить. Но я сильная, я собралась. Впереди чемпионат Европы в Париже, и, конечно, очень хочется туда поехать", - сказала Егорова.
Пловчиха одержала победы на дистанциях 400 м и 800 м вольным стилем на Кубке Сальникова, который прошел в Санкт-Петербурге.
"Я не выступала на чемпионате России. Можно сказать, что целенаправленно готовилась именно к Кубку Сальникова. Для начала возвращения в карьеру, считаю, получилось неплохо", - отметила спортсменка.
Егоровой 27 лет. Она является двукратной серебряной и трехкратной бронзовой медалисткой чемпионатов Европы.
