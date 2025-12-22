Егорова рассказала, что из-за пропуска ЧМ думала о завершении карьеры

"Я переживала это долго, скажу честно. Я не злопамятная, но злая, и память у меня хорошая, как говорится. Это была очень обидная ситуация, после которой снова появлялись мысли вообще все бросить. Но я сильная, я собралась. Впереди чемпионат Европы в Париже, и, конечно, очень хочется туда поехать", - сказала Егорова.