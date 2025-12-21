https://ria.ru/20251221/tribuna-2063706069.html
Российский боец ММА извинился за оскорбление "Русской трибуны"
Российский боец ММА извинился за оскорбление "Русской трибуны" - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Российский боец ММА извинился за оскорбление "Русской трибуны"
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Бикрев извинился перед объединением активных болельщиков "Русская трибуна" за субботнее высказывание в их... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T21:43:00+03:00
2025-12-21T21:43:00+03:00
2025-12-21T21:43:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570979866_0:67:864:553_1920x0_80_0_0_5cdf31790f4f7af717a01348bb2071dd.jpg
/20251221/topuriya-2063579337.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570979866_0:0:864:648_1920x0_80_0_0_5949517280db3ad6eb814e2643fe9cbe.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, смешанные боевые искусства (мма)
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА)
Российский боец ММА извинился за оскорбление "Русской трибуны"
Российский боец ММА Бикрев извинился за оскорбление "Русской трибуны"
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Бикрев извинился перед объединением активных болельщиков "Русская трибуна" за субботнее высказывание в их адрес.
Ранее спортсмен потерпел поражение от Александра Сарнавского в бою за титул промоушена Fight Nights. Во время интервью в клетке он оскорбил болельщиков "Русской трибуны", назвав их "стадом" из-за гула.
"Они скандировали свои лозунги, перебивая меня, это показалось мне некультурным, и я попросил их не перебивать меня и дать мне высказаться. В конце я добавил пару нелицеприятных слов, за которые я извиняюсь", - сказал Бикрев в соцсетях.
Также спортсмен заявил, что журналисты преувиличили инфоповод, и поддержал военных, находящихся в зоне СВО.