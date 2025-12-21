Рейтинг@Mail.ru
Российский боец ММА извинился за оскорбление "Русской трибуны" - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Единоборства
 
21:43 21.12.2025
Российский боец ММА извинился за оскорбление "Русской трибуны"
Российский боец ММА извинился за оскорбление "Русской трибуны"
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Бикрев извинился перед объединением активных болельщиков "Русская трибуна" за субботнее высказывание в их... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
спорт, смешанные боевые искусства (мма)
Российский боец ММА извинился за оскорбление "Русской трибуны"

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Бикрев извинился перед объединением активных болельщиков "Русская трибуна" за субботнее высказывание в их адрес.
Ранее спортсмен потерпел поражение от Александра Сарнавского в бою за титул промоушена Fight Nights. Во время интервью в клетке он оскорбил болельщиков "Русской трибуны", назвав их "стадом" из-за гула.
"Они скандировали свои лозунги, перебивая меня, это показалось мне некультурным, и я попросил их не перебивать меня и дать мне высказаться. В конце я добавил пару нелицеприятных слов, за которые я извиняюсь", - сказал Бикрев в соцсетях.
Также спортсмен заявил, что журналисты преувиличили инфоповод, и поддержал военных, находящихся в зоне СВО.
