Мегазвезду UFC обвиняют в домашнем насилии. Бывшая жена готовит новый удар
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
08:00 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/topuriya-2063579337.html
Мегазвезду UFC обвиняют в домашнем насилии. Бывшая жена готовит новый удар
Мегазвезду UFC обвиняют в домашнем насилии. Бывшая жена готовит новый удар - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Мегазвезду UFC обвиняют в домашнем насилии. Бывшая жена готовит новый удар
Испанский боец смешанных единоборств (ММА) грузинского происхождения, обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T08:00:00+03:00
2025-12-21T08:00:00+03:00
единоборства
спорт
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
спорт — видео
ufc
смешанные боевые искусства (мма)
илия топурия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063578526_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_609ccce5f1a18bf4ea26fd83b25e7ffd.jpg
ufc, смешанные боевые искусства (мма), илия топурия, брайс митчелл, пэдди пимблетт, джастин гэтжи, арман царукян, вокруг спорта, скандал
Единоборства, UFC, Смешанные боевые искусства (ММА), Илия Топурия, Брайс Митчелл, Пэдди Пимблетт, Джастин Гэтжи, Арман Царукян, Вокруг спорта, скандал
Мегазвезду UFC обвиняют в домашнем насилии. Бывшая жена готовит новый удар

Чемпион UFC Илия Топурия взял паузу в ММА-карьере из-за развода

© Getty Images / Mike RoachИлия Топурия с женой
Илия Топурия с женой - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Getty Images / Mike Roach
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости, Андрей Васильчин. Испанский боец смешанных единоборств (ММА) грузинского происхождения, обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия переживает самый тяжелый период в своей профессиональной карьере. В ноябре некогда первый номер вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) сообщил, что из-за тяжелого периода в личной жизни не будет выступать в первом квартале 2026 года, и даже выразил готовность оставить титул.
© Соцсети бойца ММАИлия Топурия
Илия Топурия - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Соцсети бойца ММА
Илия Топурия
Непобежденный Топурия находится на пике популярности после трех шикарных триумфов нокаутом над великими Александром Волкановски, Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой. Он разогревает супербой против россиянина Ислама Махачева в полулегком дивизионе...

И тут — новостной бум!

Серьезные проблемы в семье, из-за которых Топурии стало все равно на разборки в UFC. И пока организация вводила временный пояс (не у дел остался российско-армянский претендент Арман Царукян — за титул в январе подерутся американец Джастин Гэтжи и британец Пэдди Пимблетт), сам Илия раскрывал подробности разгорающегося скандала.
Оказалось, что он находится в процессе развода, и его супруга, с которой 28-летний атлет растил двух детей, прибегла к шантажу.
«
"В последние месяцы я подвергся серьезному давлению, выдуманным обвинениям и угрозам вымогательства. Любые обвинения в мой адрес не имеют под собой почвы. Справедливость — это вопрос доказательств. Все необходимые документы уже поступили в распоряжение властей, поэтому виновные будут преследоваться за фальсификацию улик, а также присвоение средств и имущества", — написал в социальных сетях Топурия.
Самое пекло впереди

Жена непобежденного чемпиона Джорджина Баделл, похоже, не готова к мировой. Правда, судебные разбирательства еще не начались, а девушка уже столкнулась с проблемами в формировании правовой защиты. Как писали зарубежные СМИ, бывшей Илии не удается найти адвоката, готового взяться за дело.
Помимо этого, испанские СМИ разузнали, что пара рассталась в августе, а осенью Илия подал на развод с "разумными условиями". В ответ Джорджина подала заявление с обвинением Топурии в домашнем насилии. Девушка утверждала, что у нее есть неопровержимые доказательства, которые она хотела предать огласке. Баделл потребовала от чемпиона UFC крупную сумму в обмен на отказ от заявления — спортсмен якобы согласился. Однако, несмотря на это, суда избежать не удастся.
Дата возможного слушания и прочие подробности на данный момент не разглашаются.
Но UFC очень любит Топурию

В противном случае испанца грузинского происхождения просто лишили бы пояса. На это указал бывший претендент на титул UFC, ныне аналитик Чейл Соннен, который отметил: чемпиону могут сохранить пояс лишь в случае болезни или травмы. Но когда вмешиваются личные проблемы, которые никак не влияют на способность спортсмена драться, странно задерживать дивизион. Решай свои проблемы. Но титул, будь добр, освободи.
Как видим, Дэйна Уайт и его компания заинтересованы в росте хайпа вокруг своей звезды. И лишать Топурию пояса не решились — посмотрим, что решит промоушен, если разборки с женой затянутся или в СМИ всплывут подробности, которые нанесут серьезный урон репутации Илии. А значит, и главному ММА-промоушену.

Несколько цитат о бедах Матадора

  • Пэдди Пимблетт:
«

"Я все еще ненавижу Топурию. Знаю, что он все еще ненавидит меня. Мы все еще хотим избить друг друга, однако это все в клетке. Семья — это другое. Я бы никогда не стал говорить о чьей-то семье, и я знаю, что он не стал бы говорить о моей. Он просто не из таких подонков, как Колби Ковингтон. Он может говорить обо мне все что угодно, любые личные вещи. Я могу говорить любые личные вещи о нем. Он может называть меня блондинистой с**** сколько хочет, а я могу называть его карликовой сосиской. Это же не привлечение семей, верно? Так что все в порядке". (The Independent)

  • Брайс Митчелл, бывший соперник Илии:
«

"Этот урод поднял руку на женщину. За это в моих краях тебя убьют. Ты настоящий ублюдок, твой брат (Александр) такой же. Ты трус и не заслуживаешь видеть своих детей, сынок, потому что поднял руку на их мать. Нужно покаяться и вернуться к Иисусу. У тебя, наверное, проблемы с алкоголем. Жены ведь не как пояса — чем больше, тем веселее. Бегаешь кругами, ищешь себе третью жену, думаешь, что они чемпионские пояса. Ты идиот".

  • Эндрю Тейт, резонансный блогер, бывший кикбоксер:
«
"Я не знаю Илию Топурию, но я точно знаю, что женщины лгут. Он невиновен".
