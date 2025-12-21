Рейтинг@Mail.ru
Елистратов взял еще одно золото чемпионата России по шорт-треку
17:21 21.12.2025 (обновлено: 17:34 21.12.2025)
Елистратов взял еще одно золото чемпионата России по шорт-треку
Елистратов взял еще одно золото чемпионата России по шорт-треку
Алена Крылова и Семен Елистратов стали победителями чемпионата России по шорт-треку в Санкт-Петербурге на 1000-метровой дистанции. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Елистратов взял еще одно золото чемпионата России по шорт-треку

Елистратов и Крылова стали чемпионами России по шорт-треку на дистанции 1000 м

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Алена Крылова и Семен Елистратов стали победителями чемпионата России по шорт-треку в Санкт-Петербурге на 1000-метровой дистанции.
Крылова победила с результатом 1 минута 34,507 секунды, опередив Фаилю Аймалетдинову (1.34,530) и Елену Серегину (1.34,645).
У мужчин Елистратов показал время 1 минута 28,057 секунды. Вторым стал Владимир Балбеков (1.28,123), третьим - Валентин Кобызев (1.28,177).
Чемпионат России по шорт-треку в Санкт-Петербурге проходил с 18 по 21 декабря.
Крылова и Кобызев выиграли ЧР по шорт-треку на дистанции 500 метров
20 декабря, 17:46
 
СпортКонькобежный спортРоссияСанкт-ПетербургСемён ЕлистратовЕлена СерегинаВладимир БалбековЧемпионат России по шорт-треку
 
