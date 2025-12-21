https://ria.ru/20251221/short-trek-2063669247.html
Елистратов взял еще одно золото чемпионата России по шорт-треку
Алена Крылова и Семен Елистратов стали победителями чемпионата России по шорт-треку в Санкт-Петербурге на 1000-метровой дистанции. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T17:21:00+03:00
Елистратов и Крылова стали чемпионами России по шорт-треку на дистанции 1000 м