Шевченко сыграет Мальвину в шоу Авербуха "Буратино"

«

"Двоеглазова будет играть роль Буратино. Его друзьями, Мальвиной и Пьеро, будут танцоры Софья Шевченко и Андрей Ежлов, а важную для спектакля роль Светлячка исполнит Анна Фролова. Ну а нашу легенду, Тамару Николаевну Москвину, зрители увидят в роли Тортилы. Думаю, что это будет одна из самых ярких моих постановок", - заявил Авербух.