https://ria.ru/20251221/shevchenko-2063626295.html
Шевченко сыграет Мальвину в шоу Авербуха "Буратино"
Шевченко сыграет Мальвину в шоу Авербуха "Буратино" - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Шевченко сыграет Мальвину в шоу Авербуха "Буратино"
Победительница Финала юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) фигуристка Софья Шевченко выступит в роли Мальвины в ледовом спектакле... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T12:06:00+03:00
2025-12-21T12:06:00+03:00
2025-12-21T12:06:00+03:00
фигурное катание
спорт
илья авербух
софья шевченко
алиса двоеглазова
международный союз конькобежцев (isu)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991748524_0:0:3305:1860_1920x0_80_0_0_dba06402c91dc4c77518e095da2902e3.jpg
/20251220/petrosyan-2063576076.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991748524_459:0:3190:2048_1920x0_80_0_0_e61ae0472023282a87cb1f0b38e895e8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, илья авербух, софья шевченко, алиса двоеглазова, международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Спорт, Илья Авербух, Софья Шевченко, Алиса Двоеглазова, Международный союз конькобежцев (ISU)
Шевченко сыграет Мальвину в шоу Авербуха "Буратино"
Фигуристка Шевченко сыграет Мальвину в шоу Авербуха "Буратино"
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Победительница Финала юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) фигуристка Софья Шевченко выступит в роли Мальвины в ледовом спектакле "Буратино", сообщил РИА Новости продюсер Илья Авербух.
Ранее Авербух анонсировал премьеру нового ледового шоу "Буратино", она намечена на 27 декабря. Сообщалось, что в роли Буратино выступит серебряная медалистка завершающегося в воскресенье чемпионата России Алиса Двоеглазова, заслуженный тренер России Тамара Москвина исполнит роль Черепахи Тортилы.
«
"Двоеглазова будет играть роль Буратино. Его друзьями, Мальвиной и Пьеро, будут танцоры Софья Шевченко и Андрей Ежлов, а важную для спектакля роль Светлячка исполнит Анна Фролова. Ну а нашу легенду, Тамару Николаевну Москвину, зрители увидят в роли Тортилы. Думаю, что это будет одна из самых ярких моих постановок", - заявил Авербух.
Софья Шевченко выступает в танцевальном дуэте с Андреем Ежловым, пара тренируется в группе Елены Масленниковой, одним из постановщиков программ фигуристов является Авербух.