12:06 21.12.2025
Шевченко сыграет Мальвину в шоу Авербуха "Буратино"
Шевченко сыграет Мальвину в шоу Авербуха "Буратино"
Победительница Финала юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) фигуристка Софья Шевченко выступит в роли Мальвины в ледовом спектакле... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Шевченко сыграет Мальвину в шоу Авербуха "Буратино"

Фигуристка Шевченко сыграет Мальвину в шоу Авербуха "Буратино"

© РИА Новости / Илья Наймушин
Софья Шевченко и Андрей Ежлов
© РИА Новости / Илья Наймушин
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Победительница Финала юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) фигуристка Софья Шевченко выступит в роли Мальвины в ледовом спектакле "Буратино", сообщил РИА Новости продюсер Илья Авербух.
Ранее Авербух анонсировал премьеру нового ледового шоу "Буратино", она намечена на 27 декабря. Сообщалось, что в роли Буратино выступит серебряная медалистка завершающегося в воскресенье чемпионата России Алиса Двоеглазова, заслуженный тренер России Тамара Москвина исполнит роль Черепахи Тортилы.
«

"Двоеглазова будет играть роль Буратино. Его друзьями, Мальвиной и Пьеро, будут танцоры Софья Шевченко и Андрей Ежлов, а важную для спектакля роль Светлячка исполнит Анна Фролова. Ну а нашу легенду, Тамару Николаевну Москвину, зрители увидят в роли Тортилы. Думаю, что это будет одна из самых ярких моих постановок", - заявил Авербух.

Софья Шевченко выступает в танцевальном дуэте с Андреем Ежловым, пара тренируется в группе Елены Масленниковой, одним из постановщиков программ фигуристов является Авербух.
Аделия Петросян
Петросян расстроилась после победы: что стряслось с фигуристкой №1
20 декабря, 23:03
 
Фигурное катание
 
