Семененко заявил, что рад собрать полный комплект медалей ЧР
Фигурное катание
 
19:46 21.12.2025
Семененко заявил, что рад собрать полный комплект медалей ЧР
Семененко заявил, что рад собрать полный комплект медалей ЧР
Фигурист Евгений Семененко заявил журналистам, что рад на протяжении четырех попадать на пьедестал чемпионата России.
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
евгений семененко
марк кондратюк
спорт, пётр гуменник, евгений семененко, марк кондратюк
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Евгений Семененко, Марк Кондратюк
Семененко заявил, что рад собрать полный комплект медалей ЧР

Семененко отметил, что рад в четвертый раз попасть на пьедестал ЧР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Евгений Семененко заявил журналистам, что рад на протяжении четырех попадать на пьедестал чемпионата России.
Петр Гуменник в воскресенье стал победителем чемпионата России. Вторым стал Семененко, третьим - Марк Кондратюк. Семененко на предыдущем первенстве России занял третье место, а до этого дважды победил.
"Рад, что уже четыре года не схожу с пьедестала чемпионата России. Собрал весь комплект медалей. Счастлив, что в Питере удалось откатать обе программы чисто. Было время поработать, набрать форму, "Гладиатор" заиграл", - сказал Семененко.
Гуменник считает, что Галлямов передумает завершать карьеру
Вчера, 19:43
Фигурное катание Спорт Пётр Гуменник Евгений Семененко Марк Кондратюк
 
