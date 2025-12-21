https://ria.ru/20251221/semenenko-2063688106.html
Семененко заявил, что рад собрать полный комплект медалей ЧР
Семененко заявил, что рад собрать полный комплект медалей ЧР
Фигурист Евгений Семененко заявил журналистам, что рад на протяжении четырех попадать на пьедестал чемпионата России. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Семененко отметил, что рад в четвертый раз попасть на пьедестал ЧР