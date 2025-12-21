Роднина объяснила, почему Бойкова и Козловский опередили Мишину и Галлямова

«

"Когда совершаешь ошибки, то все закономерно, и та, и другая пара допустили ошибки. В короткой программе Мишина и Галлямов по элементам и по катанию были увереннее, хотя есть вопрос к самой программе. Их соперники дергались в короткой, было видно, что они готовы и горят желанием взять реванш, но нервы еще шалят. А в произвольной программе обе пары допустили ошибки, но, конечно, у чемпионов есть громадное преимущество", - сказала Роднина.