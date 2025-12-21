https://ria.ru/20251221/rodnina-2063636864.html
Роднина объяснила, почему Бойкова и Козловский опередили Мишину и Галлямова
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Выступающие в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в произвольной программе на чемпионате России допускали ошибки, но в то же время имели громадное преимущество в виде выброса в четыре оборота, что и позволило им одержать победу, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина.
В субботу Бойкова
и Козловский
по сумме двух программ набрали 224,29 балла и стали чемпионами страны. Серебряные медали завоевали Анастасия Мишина
и Александр Галлямов
(223,63), а бронзовые - Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (215,95).
«
"Когда совершаешь ошибки, то все закономерно, и та, и другая пара допустили ошибки. В короткой программе Мишина и Галлямов по элементам и по катанию были увереннее, хотя есть вопрос к самой программе. Их соперники дергались в короткой, было видно, что они готовы и горят желанием взять реванш, но нервы еще шалят. А в произвольной программе обе пары допустили ошибки, но, конечно, у чемпионов есть громадное преимущество", - сказала Роднина.
"Я не понимаю, почему все журналисты, когда одиночники делают четверной прыжок, называют его шедевральным. Это идиотское выражение. А тут пара впервые на официальных соревнованиях сделала выброс в четыре оборота. Это колоссальное достижение. И они показали элемент, который дает определенные льготы. Но закономерности в их победе я пока не вижу", - отметила собеседница агентства.
Бойкова и Козловский стали трехкратными чемпионами России.