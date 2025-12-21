Рейтинг@Mail.ru
Журова предположила, сколько россиян могут выступить на ОИ-2026 - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
17:07 21.12.2025
Журова предположила, сколько россиян могут выступить на ОИ-2026
Журова предположила, сколько россиян могут выступить на ОИ-2026
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова считает, что на зимних Играх 2026 года в Италии могут выступить примерно 15-20... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
спорт, милан, кортина-д'ампеццо, зимние олимпийские игры 2026, светлана журова
Спорт, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Зимние Олимпийские игры 2026, Светлана Журова
Журова предположила, сколько россиян могут выступить на ОИ-2026

Журова: на ОИ-2026 в Италии могут выступить от 15 до 20 российских спортсменов

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова считает, что на зимних Играх 2026 года в Италии могут выступить примерно 15-20 российских атлетов, прошедших квалификацию.
В настоящий момент приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Олимпиаде-2026 получили прошедшие отбор российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. В ряде видов спорта отечественные спортсмены принимают участие в квалификационных соревнованиях.
«
"В идеале в зимних Олимпийских играх могли бы принять участие все получившие нейтральный статус и прошедшие квалификацию спортсмены. Но мы понимаем, что этого не будет. Я думаю, что гипотетически в Олимпиаде в Италии могут принять участие порядка 15 наших атлетов. Максимум - двадцать", - сказала Журова РИА Новости.
Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Показ Олимпиады будет раздражать людей в России, считает Журова
29 октября, 17:15
 
