Журова предположила, сколько россиян могут выступить на ОИ-2026

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова считает, что на зимних Играх 2026 года в Италии могут выступить примерно 15-20 российских атлетов, прошедших квалификацию.
В настоящий момент приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Олимпиаде-2026 получили прошедшие отбор российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. В ряде видов спорта отечественные спортсмены принимают участие в квалификационных соревнованиях.
"В идеале в зимних Олимпийских играх могли бы принять участие все получившие нейтральный статус и прошедшие квалификацию спортсмены. Но мы понимаем, что этого не будет. Я думаю, что гипотетически в Олимпиаде в Италии могут принять участие порядка 15 наших атлетов. Максимум - двадцать", - сказала Журова РИА Новости.
Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
