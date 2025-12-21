Журова предположила, сколько россиян могут выступить на ОИ-2026

«

"В идеале в зимних Олимпийских играх могли бы принять участие все получившие нейтральный статус и прошедшие квалификацию спортсмены. Но мы понимаем, что этого не будет. Я думаю, что гипотетически в Олимпиаде в Италии могут принять участие порядка 15 наших атлетов. Максимум - двадцать", - сказала Журова РИА Новости.