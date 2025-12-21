Рейтинг@Mail.ru
Грицюк и Хьюз вернулись в состав "Девилз" и сыграют с "Баффало" - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
20:18 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/nkhl-2063693681.html
Грицюк и Хьюз вернулись в состав "Девилз" и сыграют с "Баффало"
Грицюк и Хьюз вернулись в состав "Девилз" и сыграют с "Баффало" - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Грицюк и Хьюз вернулись в состав "Девилз" и сыграют с "Баффало"
Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Арсений Грицюк и американский форвард Джек Хьюз восстановились после травм и сыграют в матче регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T20:18:00+03:00
2025-12-21T20:18:00+03:00
хоккей
джек хьюз
арсений грицюк
нью-джерси девилз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906810539_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_a3e36c8eba026c479affcf139a2d5c85.jpg
/20251221/khokkey-2063614910.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906810539_0:0:1441:1080_1920x0_80_0_0_e1cd3db7126aba493a2dcc70f7718410.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
джек хьюз, арсений грицюк, нью-джерси девилз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Джек Хьюз, Арсений Грицюк, Нью-Джерси Девилз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Грицюк и Хьюз вернулись в состав "Девилз" и сыграют с "Баффало"

Грицюк и Хьюз вернулись в состав "Девилз" и сыграют в матче НХЛ с "Баффало"

© Фото : Соцсети спортсменаДжек Хьюз
Джек Хьюз - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : Соцсети спортсмена
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Арсений Грицюк и американский форвард Джек Хьюз восстановились после травм и сыграют в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Баффало Сэйбрз", сообщает журналистка Аманда Стейн в соцсети Х со ссылкой на главного тренера клуба Шелдона Кифа.
Встреча между командами пройдет в ночь на 22 декабря по московскому времени. Также в матче примет участие 29-летний швейцарский форвард команды Тимо Майер, который отсутствовал по личным причинам и пропустил пять матчей.
Грицюк пропустил четыре матча команды в регулярном чемпионате из-за травмы нижней части тела. Хьюзу также 24 года, в середине ноября он перенес операцию на пальце после травмы руки. По информации СМИ, американец получил повреждение во время командного ужина "Нью-Джерси".
Грицюку 24 года. Он является обладателем Кубка Гагарина 2021 года в составе омского "Авангарда" и серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине в составе сборной России. В 2019 году он был выбран на драфте НХЛ "Нью-Джерси" в пятом раунде под общим 129-м номером. В дебютном сезоне в НХЛ россиянин набрал 16 очков (7 голов + 9 передач) в 31 матче регулярного чемпионата.
24-летний Хьюз в нынешнем сезоне принял участие в 17 матчах, в которых набрал 20 (10+10) очков.
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Панарина признали первой звездой дня в НХЛ
Вчера, 10:18
 
ХоккейДжек ХьюзАрсений ГрицюкНью-Джерси ДевилзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Сочи
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Атлетико Мадрид
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Лада
    7
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хайденхайм
    Бавария
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Детройт
    Вашингтон
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала