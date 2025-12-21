Грицюк и Хьюз вернулись в состав "Девилз" и сыграют с "Баффало"

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Арсений Грицюк и американский форвард Джек Хьюз восстановились после травм и сыграют в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Баффало Сэйбрз", сообщает журналистка Аманда Стейн в соцсети Х со ссылкой на главного тренера клуба Шелдона Кифа.

Встреча между командами пройдет в ночь на 22 декабря по московскому времени. Также в матче примет участие 29-летний швейцарский форвард команды Тимо Майер, который отсутствовал по личным причинам и пропустил пять матчей.

Грицюк пропустил четыре матча команды в регулярном чемпионате из-за травмы нижней части тела. Хьюзу также 24 года, в середине ноября он перенес операцию на пальце после травмы руки. По информации СМИ, американец получил повреждение во время командного ужина "Нью-Джерси".

Грицюку 24 года. Он является обладателем Кубка Гагарина 2021 года в составе омского "Авангарда" и серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине в составе сборной России. В 2019 году он был выбран на драфте НХЛ "Нью-Джерси" в пятом раунде под общим 129-м номером. В дебютном сезоне в НХЛ россиянин набрал 16 очков (7 голов + 9 передач) в 31 матче регулярного чемпионата.