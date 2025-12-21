Рейтинг@Mail.ru
Хассан Мустафа переизбран президентом Международной федерации гандбола
17:34 21.12.2025
Хассан Мустафа переизбран президентом Международной федерации гандбола
2025
спорт, хассан мустафа, сергей шишкарев, федерация гандбола россии (фгр), международная федерация гандбола (ihf), гандбол
Спорт, Хассан Мустафа, Сергей Шишкарев, Федерация гандбола России (ФГР), Международная федерация гандбола (IHF), Гандбол
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Египтянин Хассан Мустафа переизбран президентом Международной федерации гандбола (IHF) по итогам голосования на 40-м конгрессе организации, проходящем в Каире.
Мустафа набрал 73% голосов. Помимо него, в выборах участвовали немец Герд Бутцек, ранее занимавший пост вице-президента Белорусской федерации гандбола (БФГ), работавший переводчиком сборной СССР и впоследствии агентом, а также президент Национального олимпийского комитета Словении Франьо Бобинац и нидерландец Тьярк де Ланге - член Исполнительного комитета Европейской федерации гандбола (EHF).
В конгрессе IHF принимают участие президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев и председатель Белорусской федерации гандбола (БФГ) Владимир Коноплев. Сообщалось, что на конгрессе будет рассмотрен вопрос допуска российских и белорусских сборных к участию в международных турнирах. В декабре Мустафа в письме Коноплеву сообщил о планах реинтегрировать сборные России и Белоруссии в мероприятия IHF с 2026 года.
Мустафе 81 год. Он возглавляет IHF с 2000 года. Ранее египтянин был президентом Федерации гандбола Египта, генеральным секретарем Олимпийского комитета Египта, членом совета Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF), а с 2020 года является почетным президентом Олимпийского комитета Египта.
Гандбол - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Норвежские гандболистки стали пятикратными чемпионками мира
14 декабря, 21:33
 
Спорт Хассан Мустафа Сергей Шишкарев Федерация гандбола России (ФГР) Международная федерация гандбола (IHF) Гандбол
 
