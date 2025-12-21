МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Египтянин Хассан Мустафа переизбран президентом Международной федерации гандбола (IHF) по итогам голосования на 40-м конгрессе организации, проходящем в Каире.
Мустафа набрал 73% голосов. Помимо него, в выборах участвовали немец Герд Бутцек, ранее занимавший пост вице-президента Белорусской федерации гандбола (БФГ), работавший переводчиком сборной СССР и впоследствии агентом, а также президент Национального олимпийского комитета Словении Франьо Бобинац и нидерландец Тьярк де Ланге - член Исполнительного комитета Европейской федерации гандбола (EHF).
В конгрессе IHF принимают участие президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев и председатель Белорусской федерации гандбола (БФГ) Владимир Коноплев. Сообщалось, что на конгрессе будет рассмотрен вопрос допуска российских и белорусских сборных к участию в международных турнирах. В декабре Мустафа в письме Коноплеву сообщил о планах реинтегрировать сборные России и Белоруссии в мероприятия IHF с 2026 года.
Мустафе 81 год. Он возглавляет IHF с 2000 года. Ранее египтянин был президентом Федерации гандбола Египта, генеральным секретарем Олимпийского комитета Египта, членом совета Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF), а с 2020 года является почетным президентом Олимпийского комитета Египта.
Норвежские гандболистки стали пятикратными чемпионками мира
14 декабря, 21:33