МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Египтянин Хассан Мустафа переизбран президентом Международной федерации гандбола (IHF) по итогам голосования на 40-м конгрессе организации, проходящем в Каире.

Мустафе 81 год. Он возглавляет IHF с 2000 года. Ранее египтянин был президентом Федерации гандбола Египта, генеральным секретарем Олимпийского комитета Египта, членом совета Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF), а с 2020 года является почетным президентом Олимпийского комитета Египта.