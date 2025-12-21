Дубль Михеева не спас "Чикаго" от поражения в матче НХЛ против "Оттавы"

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Оттава Сенаторз" победила "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Оттаве завершилась со счетом 6:4 (1:0, 2:3, 3:1) в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Дэвид Перрон (42-я и 46-я минуты), по шайбе забросили Тайлер Клевен (7), Тим Штюцле (29), Брэди Ткачук (35) и Фабиан Зеттерлунд (57). У "Чикаго" дубль оформил российский нападающий Илья Михеев (22, 39), также отличились Андре Бураковски (30) и Ник Лардис (48).
20 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
06:36 • Тайлер Клевен
28:02 • Тим Штюцле
34:07 • Брэди Ткачук
41:45 • Дэвид Перрон
45:31 • Дэвид Перрон
(Тим Штюцле, Олле Люкселл)
56:10 • Фабиан Зеттерлунд
(Ридли Грейг)
21:53 • Илья Михеев
(Уайетт Кайзер, Ryan Greene)
29:55 • Андре Бураковски
(Ryan Greene, Artyom Levshunov)
38:32 • Илья Михеев
(Райан Донато, Oliver Moore)
47:17 • Nick Lardis
(Алекс Влашич)
Михеев забросил пятую и шестую шайбы в сезоне, всего в его активе 10 очков в 33 матчах.
"Оттава", набрав 38 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Чикаго" с 32 баллами располагается на седьмой позиции в Центральном дивизионе.
В следующем матче "Оттава" 22 декабря сыграет в гостях с "Бостон Брюинз", "Чикаго" двумя днями позднее примет "Филадельфию Флайерз".