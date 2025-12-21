https://ria.ru/20251221/kristensen-2063650920.html
Футболист "Барселоны" порвал "кресты" на тренировке
Футболист "Барселоны" порвал "кресты" на тренировке - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Футболист "Барселоны" порвал "кресты" на тренировке
Датский футболист испанской "Барселоны" Андреас Кристенсен получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщается в аккаунте клуба в... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Футболист "Барселоны" порвал "кресты" на тренировке
Игрок "Барселоны" Кристенсен получил разрыв крестообразной связки на тренировке