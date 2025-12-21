Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Барселоны" порвал "кресты" на тренировке
Футбол
 
15:41 21.12.2025
Футболист "Барселоны" порвал "кресты" на тренировке
Футболист "Барселоны" порвал "кресты" на тренировке - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Футболист "Барселоны" порвал "кресты" на тренировке
Датский футболист испанской "Барселоны" Андреас Кристенсен получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщается в аккаунте клуба в... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025
Футболист "Барселоны" порвал "кресты" на тренировке

Игрок "Барселоны" Кристенсен получил разрыв крестообразной связки на тренировке

© пресс-служба клуба "Барселона"Защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен
Защитник Барселоны Андреас Кристенсен - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© пресс-служба клуба "Барселона"
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Датский футболист испанской "Барселоны" Андреас Кристенсен получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.
Отмечается, что повреждение было получено на тренировке в субботу в результате неудачного скручивания колена. По информации СМИ, 29-летний защитник пропустит минимум четыре месяца.
Кристенсен выступает за "Барселону" с лета 2022 года. В составе испанского клуба он дважды стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. В текущем сезоне защитник провел 17 матчей и забил один гол.
Эмблема испанской Барселоны - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Барселона" с трудом обыграла "Гвадалахару" в 1/16 финала Кубка Испании
17 декабря, 02:22
 
