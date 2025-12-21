Футболист "Барселоны" порвал "кресты" на тренировке

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Датский футболист испанской "Барселоны" Андреас Кристенсен получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.

Отмечается, что повреждение было получено на тренировке в субботу в результате неудачного скручивания колена. По информации СМИ, 29-летний защитник пропустит минимум четыре месяца.