Костылева планирует работать с Федченко, сообщил источник
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
11:41 21.12.2025
Костылева планирует работать с Федченко, сообщил источник
Костылева планирует работать с Федченко, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Костылева планирует работать с Федченко, сообщил источник
Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева планирует тренироваться под руководством Софьи Федченко, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
фигурное катание
спорт
софья федченко
елена костылева (фигурное катание)
спорт, софья федченко, елена костылева (фигурное катание)
Фигурное катание, Спорт, Софья Федченко, Елена Костылева (фигурное катание)
Костылева планирует работать с Федченко, сообщил источник

Фигуристка Костылева планирует тренироваться под руководством Федченко

Елена Костылева
Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : KOMAROVA_JULIA
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева планирует тренироваться под руководством Софьи Федченко, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Отмечается, что 14-летняя спортсменка прекратила работу с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко в конце прошлой недели.
Ранее Плющенко сообщил РИА Новости, что готов продолжать работу со спортсменкой, но больше не может контактировать с ее мамой из-за ее поведения. Рассматривался сценарий, при котором школа двукратного олимпийского чемпиона сама расторгнет сотрудничество, однако это не удалось сделать по юридическим причинам.
Федченко является тренером призера чемпионата России, одной из сильнейших фигуристок страны Алины Горбачевой. Она была включена в запас на олимпийский квалификационный турнир, проходивший в сентябре в Пекине.
Фигуристка Елена Костылева с мамой и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Орала под дверью": Плющенко рассказал о провокациях мамы Костылевой
15 декабря, 12:43
 
Фигурное катаниеСпортСофья ФедченкоЕлена Костылева (фигурное катание)
 
