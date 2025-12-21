Костылева планирует работать с Федченко, сообщил источник

https://ria.ru/20251221/kostyleva-2063623490.html
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева планирует тренироваться под руководством Софьи Федченко, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Отмечается, что 14-летняя спортсменка прекратила работу с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко в конце прошлой недели.
Ранее Плющенко сообщил РИА Новости, что готов продолжать работу со спортсменкой, но больше не может контактировать с ее мамой из-за ее поведения. Рассматривался сценарий, при котором школа двукратного олимпийского чемпиона сама расторгнет сотрудничество, однако это не удалось сделать по юридическим причинам.
Федченко является тренером призера чемпионата России, одной из сильнейших фигуристок страны Алины Горбачевой. Она была включена в запас на олимпийский квалификационный турнир, проходивший в сентябре в Пекине.