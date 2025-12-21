Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
 
10:18 21.12.2025 (обновлено: 10:27 21.12.2025)
Панарина признали первой звездой дня в НХЛ
Панарина признали первой звездой дня в НХЛ
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). РИА Новости Спорт, 21.12.2025
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В матче против "Филадельфии Флайерз" (5:4 Б) Панарин отметился дублем, а также реализовал победный буллит в послематчевой серии. Россиянин забросил 12-ю и 13-ю шайбы в сезоне, всего в его активе 36 очков в 36 играх. Форвард с 315 голами занял чистое 11-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ, обойдя Павла Дацюка.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
20 декабря 2025 • начало в 20:30
Закончен (Б)
Рейнджерс
5 : 41:0
Филадельфия
19:24 • Артемий Панарин
(Мика Зибанежад)
32:23 • Артемий Панарин
49:13 • Винсент Трочек
(Джей Ти Миллер, Gabriel Perreault)
57:26 • Мика Зибанежад
(Scott Morrow, Уилл Кюилл)
65:01 • Артемий Панарин (П)
65:01 • Винсент Трочек (П)
26:42 • Трэвис Санхейм
(Denver Barkey, Матвей Мичков)
27:05 • Оуэн Типпетт
(Denver Barkey, Кэмерон Йорк)
30:18 • Тревор Зеграс
(Джейми Дрисдэйл, Ноа Кэйтс)
34:36 • Родриго Аболс
(Трэвис Санхейм)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Второй звездой дня признан 21-летний вратарь "Монреаль Канадиенс" Джейкоб Фаулер, оформивший первый в карьере шатаут в игре против "Питтсбурга" (4:0). Эта встреча стала для него четвертой в лиге.
Третьей звездой стал нападающий "Калгари Флеймз" Райан Ломберг, который забросил шайбу и поучаствовал в драке в матче против "Вегаса" (6:3).
 
