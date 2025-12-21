Рейтинг@Mail.ru
Гол Минтюкова помог "Анахайму" обыграть "Коламбус" в матче НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:10 21.12.2025 (обновлено: 11:26 21.12.2025)
Гол Минтюкова помог "Анахайму" обыграть "Коламбус" в матче НХЛ
Гол Минтюкова помог "Анахайму" обыграть "Коламбус" в матче НХЛ
"Анахайм Дакс" обыграл "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Гол Минтюкова помог "Анахайму" обыграть "Коламбус" в матче НХЛ

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Анахайм Дакс" обыграл "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
21 декабря 2025 • начало в 06:00
Завершен
Анахайм
4 : 3
Коламбус
02:14 • Микаэль Гранлунд
(Олен Зеллвегер, Фрэнк Ватрано)
03:00 • Джейкоб Труба
(Райан Пелинг, Алекс Киллорн)
33:36 • Мейсон Мактавиш
(Росс Джонстон)
56:31 • Павел Минтюков
(Микаэль Гранлунд, Радко Гудас)
05:54 • Дмитрий Воронков
(Чарли Койл, Зак Веренски)
23:39 • Мэйсон Марчмент
(Дэймон Северсон, Иван Проворов)
52:44 • Зак Веренски
(Дэнтон Матейчук, Кент Джонсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в Анахайме, завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). У победителей заброшенными шайбами отметились Микаэль Гранлунд (3-я минута), Джейкоб Труба (3), Мэйсон Мактавиш (34) и россиянин Павел Минтюков (57). В составе гостей отличились россиянин Дмитрий Воронков (6), Мэйсон Марчмент (24) и Зак Веренски (53). Иван Проворов сделал передачу.
Для 25-летнего Воронкова эта шайба стала 13-й в 35 матчах сезона, также на его счету 10 передач. 22-летний Минтюков забросил свою четвертую шайбу в 32 играх при пяти передачах.
"Анахайм" с 44 очками в 36 матчах идет на первом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона, "Коламбус" (34 очка в 35 матчах) идет восьмым в Столичном дивизионе.
В других матчах передача Яна Кузнецова помогла "Калгари" дома обыграть "Вегас" (6:3), а "Сиэтл" на выезде обыграл "Сан-Хосе" (4:2), в составе которого передачу сделал Игорь Чернышов.
