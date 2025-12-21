Гол Минтюкова помог "Анахайму" обыграть "Коламбус" в матче НХЛ

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Анахайм Дакс" обыграл "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Для 25-летнего Воронкова эта шайба стала 13-й в 35 матчах сезона, также на его счету 10 передач. 22-летний Минтюков забросил свою четвертую шайбу в 32 играх при пяти передачах.

"Анахайм" с 44 очками в 36 матчах идет на первом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона, "Коламбус" (34 очка в 35 матчах) идет восьмым в Столичном дивизионе.