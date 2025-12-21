Рейтинг@Mail.ru
"Атлетико" разгромил "Жирону" в матче чемпионата Испании
Футбол
 
17:58 21.12.2025
"Атлетико" разгромил "Жирону" в матче чемпионата Испании
"Атлетико" разгромил "Жирону" в матче чемпионата Испании - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
"Атлетико" разгромил "Жирону" в матче чемпионата Испании
Мадридский "Атлетико" одержал победу над "Жироной" в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
спорт, испания, жирона, чемпионат испании по футболу, коке (1992), конор галлахер, антуан гризманн, реал сосьедад, атлетико (мадрид)
Футбол, Спорт, Испания, Жирона, Чемпионат Испании по футболу, Коке (1992), Конор Галлахер, Антуан Гризманн, Реал Сосьедад, Жирона, Атлетико (Мадрид)
"Атлетико" разгромил "Жирону" в матче чемпионата Испании

"Атлетико" обыграл "Жирону" в матче Примеры

© Фото : Пресс-служба Ла ЛигиФутболисты мадридского "Атлетико"
Футболисты мадридского Атлетико - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : Пресс-служба Ла Лиги
Футболисты мадридского "Атлетико". Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" одержал победу над "Жироной" в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Жироне завершилась победой гостей со счетом 3:0. Авторами голов стали Коке (13-я минута), Конор Галлахер (38) и Антуан Гризманн (90+2).
Чемпионат Испании по футболу
21 декабря 2025 • начало в 16:00
Завершен
Жирона
0 : 3
Атлетико Мадрид
13‎’‎ • Коке
38‎’‎ • Конор Галлахер
(Хулиан Альварес)
90‎’‎ • Антуан Гризманн
(Джакомо Распадори)
"Атлетико" (37 очков) располагается на третьей строчке в таблице Примеры, где "Жирона" (15) находится в зоне вылета в Сегунду, занимая 18-е место.
В следующем туре "Атлетико" сыграет с "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна в гостях 4 января. "Жирона" в этот же день встретится с "Мальоркой" на поле соперника.
