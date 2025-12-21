https://ria.ru/20251221/futbol-2063673055.html
"Атлетико" разгромил "Жирону" в матче чемпионата Испании
Мадридский "Атлетико" одержал победу над "Жироной" в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
