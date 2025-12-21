https://ria.ru/20251221/futbol-2063669675.html
Сборная России по футзалу обыграла Узбекистан в товарищеском матче
Сборная РФ по футзалу обыграла Узбекистан во втором товарищеском матче в Бухаре