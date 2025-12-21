Рейтинг@Mail.ru
Сборная России по футзалу обыграла Узбекистан в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Футбол
 
17:27 21.12.2025 (обновлено: 17:29 21.12.2025)
Сборная России по футзалу обыграла Узбекистан в товарищеском матче
Сборная России по футзалу обыграла Узбекистан в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Сборная России по футзалу обыграла Узбекистан в товарищеском матче
Сборная России по футзалу на выезде обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T17:27:00+03:00
2025-12-21T17:29:00+03:00
футбол
спорт
россия
узбекистан
бухара
футзал
спорт, россия, узбекистан, бухара, футзал
Футбол, Спорт, Россия, Узбекистан, Бухара, Футзал
Сборная России по футзалу обыграла Узбекистан в товарищеском матче

Сборная РФ по футзалу обыграла Узбекистан во втором товарищеском матче в Бухаре

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сборная России по футзалу на выезде обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в Бухаре, завершилась со счетом 3:1 (0:0) в пользу российской команды. В составе сборной России дубль оформил Артем Ниязов (30, 37), один раз отличился вратарь Кирилл Щурок (37).
В первом товарищеском матче, который прошел 19 декабря, сборная России потерпела поражение со счетом 2:3.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Молодежная сборная России уступила Саудовской Аравии в товарищеском матче
5 сентября, 19:00
 
ФутболСпортРоссияУзбекистанБухараФутзал
 
