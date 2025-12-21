Мбаппе назвал Роналду своим другом и кумиром

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, повторивший клубный рекорд Криштиану Роналду, посвятил свое достижение португальцу, назвав того своим другом и кумиром.
В свой 27-й день рождения Мбаппе забил гол в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу против "Севильи" (2:0) и повторил клубный рекорд Роналду по числу голов за календарный год (59), установленный в 2013 году. Мбаппе отметил достижение на поле фирменным празднованием Роналду.
«
"Это невероятно, в мой первый год в "Реале" я смог сделать то, что сделал Криштиану. Он мой кумир и лучший игрок в истории этого клуба. Мое празднование в его честь. Хочу выразить свою признательность, потому что он всегда был добр ко мне, помог адаптироваться здесь, и теперь я помогаю "Реалу" выигрывать матчи своими голами. Хочу разделить свою радость с ним. У меня очень хорошие отношения с Криштиану, он мой друг, и я желаю ему и всем болельщикам "Реала" счастливого Рождества и Нового года", - сказал Мбаппе в ролике, опубликованном в Instagram*.
Бывший игрок французского "Пари Сен-Жермен", перешедший в "Реал" летом 2024 года, забил 28 голов за "Реал" в этом сезоне.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
