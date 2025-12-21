Рейтинг@Mail.ru
Мбаппе назвал Роналду своим другом и кумиром - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:21 21.12.2025 (обновлено: 11:28 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/futbol-2063603323.html
Мбаппе назвал Роналду своим другом и кумиром
Мбаппе назвал Роналду своим другом и кумиром - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Мбаппе назвал Роналду своим другом и кумиром
Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, повторивший клубный рекорд Криштиану Роналду, посвятил свое достижение португальцу, назвав того своим другом и... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T08:21:00+03:00
2025-12-21T11:28:00+03:00
футбол
спорт
испания
россия
криштиану роналду
килиан мбаппе
севилья
реал мадрид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953550389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b00d42cd33a9964fae66f7c1fd16a849.jpg
/20251212/mbappe-2061703151.html
испания
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953550389_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_2afe7e276513ba64b14e10d24292178b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, испания, россия, криштиану роналду, килиан мбаппе, севилья, реал мадрид, пари сен-жермен (псж), чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Испания, Россия, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Севилья, Реал Мадрид, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Чемпионат Испании по футболу
Мбаппе назвал Роналду своим другом и кумиром

Нападающий "Реала" Мбаппе назвал Роналду своим другом и кумиром

© AP Photo / Andreea AlexandruКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Килиан Мбаппе. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, повторивший клубный рекорд Криштиану Роналду, посвятил свое достижение португальцу, назвав того своим другом и кумиром.
В свой 27-й день рождения Мбаппе забил гол в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу против "Севильи" (2:0) и повторил клубный рекорд Роналду по числу голов за календарный год (59), установленный в 2013 году. Мбаппе отметил достижение на поле фирменным празднованием Роналду.
«
"Это невероятно, в мой первый год в "Реале" я смог сделать то, что сделал Криштиану. Он мой кумир и лучший игрок в истории этого клуба. Мое празднование в его честь. Хочу выразить свою признательность, потому что он всегда был добр ко мне, помог адаптироваться здесь, и теперь я помогаю "Реалу" выигрывать матчи своими голами. Хочу разделить свою радость с ним. У меня очень хорошие отношения с Криштиану, он мой друг, и я желаю ему и всем болельщикам "Реала" счастливого Рождества и Нового года", - сказал Мбаппе в ролике, опубликованном в Instagram*.
Бывший игрок французского "Пари Сен-Жермен", перешедший в "Реал" летом 2024 года, забил 28 голов за "Реал" в этом сезоне.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Мбаппе вошел в тройку самых дорогих футболистов мира
12 декабря, 16:29
 
ФутболСпортИспанияРоссияКриштиану РоналдуКилиан МбаппеСевильяРеал МадридПари Сен-Жермен (ПСЖ)Чемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Сочи
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Атлетико Мадрид
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Лада
    7
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хайденхайм
    Бавария
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Детройт
    Вашингтон
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала