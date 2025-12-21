"ПСЖ" победил команду из пятой лиги в матче 1/32 финала Кубка Франции

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" одержал победу над клубом "Ванде Фонтене" в матче 1/32 финала Кубка Франции по футболу.
Встреча в Нанте завершилась со счетом 4:0 в пользу "ПСЖ". Дублем отметился Гонсалу Рамуш (53-я и 58-я минуты), мячи также забили Дезире Дуэ (25) и Усман Дембеле (34, с пенальти). В стартовом составе парижан вышел голкипер Ренато Марин.
Кубок Франции
20 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
25’ • Дезире Дуэ
34’ • Усман Дембеле (П)
53’ • Гонсалу Рамуш
58’ • Гонсалу Рамуш
Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов пропустил матч из-за перелома руки. Голкипер получил травму в финале Межконтинентального кубка и выбыл минимум на месяц.
Следующий соперник парижан определится по результатам жеребьевки. "Ванде Фонтене" представляет пятый по силе дивизион чемпионата Франции.