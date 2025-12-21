Рейтинг@Mail.ru
"ПСЖ" победил команду из пятой лиги в матче 1/32 финала Кубка Франции
Футбол
 
01:18 21.12.2025
"ПСЖ" победил команду из пятой лиги в матче 1/32 финала Кубка Франции
"ПСЖ" победил команду из пятой лиги в матче 1/32 финала Кубка Франции - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
"ПСЖ" победил команду из пятой лиги в матче 1/32 финала Кубка Франции
"Пари Сен-Жермен" одержал победу над клубом "Ванде Фонтене" в матче 1/32 финала Кубка Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
спорт, франция, нант, усман дембеле, матвей сафонов, пари сен-жермен (псж)
"ПСЖ" победил команду из пятой лиги в матче 1/32 финала Кубка Франции

"ПСЖ" без Сафонова вышел в 1/16 финала Кубка Франции по футболу

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" одержал победу над клубом "Ванде Фонтене" в матче 1/32 финала Кубка Франции по футболу.
Встреча в Нанте завершилась со счетом 4:0 в пользу "ПСЖ". Дублем отметился Гонсалу Рамуш (53-я и 58-я минуты), мячи также забили Дезире Дуэ (25) и Усман Дембеле (34, с пенальти). В стартовом составе парижан вышел голкипер Ренато Марин.
Кубок Франции
20 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Вандея Фонтене Фут
0 : 4
ПСЖ
25‎’‎ • Дезире Дуэ
34‎’‎ • Усман Дембеле (П)
53‎’‎ • Гонсалу Рамуш
58‎’‎ • Гонсалу Рамуш
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов пропустил матч из-за перелома руки. Голкипер получил травму в финале Межконтинентального кубка и выбыл минимум на месяц.
Следующий соперник парижан определится по результатам жеребьевки. "Ванде Фонтене" представляет пятый по силе дивизион чемпионата Франции.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В сборной России назвали серию пенальти Сафонова достижением для страны
Вчера, 18:25
 
ФутболСпортФранцияНантУсман ДембелеМатвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)
 
Матч-центр
 
