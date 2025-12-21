https://ria.ru/20251221/figuristka-2063639794.html
Роднина рассказала о непростой ситуации, в которую попала Петросян
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Защитившая звание чемпионки России в одиночном катании Аделия Петросян в преддверии Олимпийских игр 2026 года находится под сильным психологическим давлением и фигуристке важно суметь его выдержать, заявила РИА Новости трехкратная победительница Игр, депутат Госдумы Ирина Роднина.
В субботу Петросян
победила на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге
. Спортсменка по сумме двух программ набрала 235,95 балла. Второе место заняла Алиса Двоеглазова
(227,40), тройку призеров замкнула Мария Захарова (217,73).
"Аделия, как любой спортсмен и тренер, который четко понимает свои графики и возможности, с августа находится или, по крайней мере, должна находиться на пике формы. И она это очень хорошо показала на Гран-при. Но у нее пока нет большого опыта прохождения сезонов с длительными турнирами. Поэтому, кроме физической формы, должна быть еще и психологически устойчивая ситуация. Плюс мы должны понимать, что была замечательная, симпатичная и хорошо подготовленная технически девушка Аделия. А теперь она стала лидером сборной России, и на нее обрушился весь удар ответственности, взглядов и всего остального. А выдержать это очень тяжело", - сказала Роднина.
"Ведь быть лидером - это не просто иметь в программах четверные прыжки или какие-то другие сложные элементы. Это колоссальная моральная и психологическая нагрузка. И есть масса примеров в спорте, когда атлеты с этим не справлялись. Аделия пытается с этим справляться, и пока видно, что ее не хватает надолго. Если короткая программа у нее хороша и замечательна, то в произвольной ее немного не хватило для того, чтобы выдержать нагрузку", - добавила собеседница агентства.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU)
допустил российских и белорусских фигуристов к олимпийскому квалификационному турниру в Пекине
в нейтральном статусе. От России
путевки на Игры-2026 в Италии
добыли Петросян и Петр Гуменник
.