Роднина рассказала о непростой ситуации, в которую попала Петросян
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:07 21.12.2025 (обновлено: 14:53 21.12.2025)
Роднина рассказала о непростой ситуации, в которую попала Петросян
Роднина рассказала о непростой ситуации, в которую попала Петросян - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Роднина рассказала о непростой ситуации, в которую попала Петросян
Защитившая звание чемпионки России в одиночном катании Аделия Петросян в преддверии Олимпийских игр 2026 года находится под сильным психологическим давлением и... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
фигурное катание
спорт
россия
санкт-петербург
пекин
аделия петросян
ирина роднина
алиса двоеглазова
россия
санкт-петербург
пекин
спорт, россия, санкт-петербург, пекин, аделия петросян, ирина роднина, алиса двоеглазова, госдума рф, международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Спорт, Россия, Санкт-Петербург, Пекин, Аделия Петросян, Ирина Роднина, Алиса Двоеглазова, Госдума РФ, Международный союз конькобежцев (ISU)
Роднина рассказала о непростой ситуации, в которую попала Петросян

Роднина: Петросян находится под сильным психологическим давлением перед ОИ-2026

Аделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Аделия Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Защитившая звание чемпионки России в одиночном катании Аделия Петросян в преддверии Олимпийских игр 2026 года находится под сильным психологическим давлением и фигуристке важно суметь его выдержать, заявила РИА Новости трехкратная победительница Игр, депутат Госдумы Ирина Роднина.
В субботу Петросян победила на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге. Спортсменка по сумме двух программ набрала 235,95 балла. Второе место заняла Алиса Двоеглазова (227,40), тройку призеров замкнула Мария Захарова (217,73).
"Аделия, как любой спортсмен и тренер, который четко понимает свои графики и возможности, с августа находится или, по крайней мере, должна находиться на пике формы. И она это очень хорошо показала на Гран-при. Но у нее пока нет большого опыта прохождения сезонов с длительными турнирами. Поэтому, кроме физической формы, должна быть еще и психологически устойчивая ситуация. Плюс мы должны понимать, что была замечательная, симпатичная и хорошо подготовленная технически девушка Аделия. А теперь она стала лидером сборной России, и на нее обрушился весь удар ответственности, взглядов и всего остального. А выдержать это очень тяжело", - сказала Роднина.

"Ведь быть лидером - это не просто иметь в программах четверные прыжки или какие-то другие сложные элементы. Это колоссальная моральная и психологическая нагрузка. И есть масса примеров в спорте, когда атлеты с этим не справлялись. Аделия пытается с этим справляться, и пока видно, что ее не хватает надолго. Если короткая программа у нее хороша и замечательна, то в произвольной ее немного не хватило для того, чтобы выдержать нагрузку", - добавила собеседница агентства.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов к олимпийскому квалификационному турниру в Пекине в нейтральном статусе. От России путевки на Игры-2026 в Италии добыли Петросян и Петр Гуменник.
Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Роднина предположила, как будут оценивать Петросян и Гуменника на Олимпиаде
2 декабря, 12:02
 
Фигурное катание
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
