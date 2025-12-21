https://ria.ru/20251221/dota-2063709498.html
Российские команды заняли первые три места на крупном турнире по Dota 2
Российские команды заняли первые три места на крупном турнире по Dota 2 - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Российские команды заняли первые три места на крупном турнире по Dota 2
Российская команда Team Yandex обыграла другой российский коллектив, Team Spirit, в гранд-финале турнира DreamLeague Season 27, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T22:18:00+03:00
2025-12-21T22:18:00+03:00
2025-12-21T22:18:00+03:00
киберспорт
спорт
спорт
Российские команды заняли первые три места на крупном турнире по Dota 2
Team Yandex выиграла турнир по Dota 2 с призовым фондом $1 млн
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская команда Team Yandex обыграла другой российский коллектив, Team Spirit, в гранд-финале турнира DreamLeague Season 27, призовой фонд которого составляет 1 миллион долларов.
Решающий матч завершился со счетом 3-1 по картам.
Team Yandex, созданная в 2025 году, впервые выиграла крупный турнир. Команду представляют Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, Евгений Noticed Игнатенко (оба - Россия), Алимжан watson Исламбеков, Арман Malady Оразбаев (оба - Казахстан) и Мартин Saksa Саздов (Северная Македония).
За Team Spirit выступают Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Александр rue Филин (все - Россия), Никита Panto Балаганин (Белоруссия) и Илья Yatoro Мулярчук (Украина). Команда является двукратным чемпионом главного турнира по Dota 2 The International (2021, 2023).
За победу Team Yandex получит 200 тысяч долларов, Team Spirit заработали 125 тысяч, третье место также занял также российский коллектив - Parivision, который получит 89 тысяч.