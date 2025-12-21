Дикиджи рассказал о проблемах со спиной

https://ria.ru/20251221/dikidzhi-2063671299.html
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Владислав Дикиджи рассказал журналистам, что испытывает небольшие проблемы со спиной.
В воскресенье Дикиджи
представил произвольную программу на чемпионате России, он набрал 167,35 балла и с суммой 254,25 балла занимает промежуточное пятое место.
"Спокойное состояние, внутреннее умиротворение. Отпустил, немного полегчало. Да козел я, не знаю! Нарабатывал этот лутц, где сделал бабочку, и вроде получалось, но итог такой. Буду работать дальше! Со спиной есть небольшая беда, нужно немного подлечить", - сказал Дикиджи.
"На Кубке Первого канала были последние попытки исполнить четверной аксель. Сейчас не могу, состояние не позволяет. Когда будет пять четверных и компоненты, тогда буду над ним работать. А так не вижу смысла", - добавил он.