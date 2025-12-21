Рейтинг@Mail.ru
Дикиджи рассказал о проблемах со спиной - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:49 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/dikidzhi-2063671299.html
Дикиджи рассказал о проблемах со спиной
Дикиджи рассказал о проблемах со спиной - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Дикиджи рассказал о проблемах со спиной
Фигурист Владислав Дикиджи рассказал журналистам, что испытывает небольшие проблемы со спиной. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T17:49:00+03:00
2025-12-21T17:49:00+03:00
фигурное катание
владислав дикиджи
спорт
фигурное катание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995442325_446:123:2528:1294_1920x0_80_0_0_e02155ca7f69dfaabe07769a04ade622.jpg
/20251219/gumennik-2063418208.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995442325_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_fcd9eb6eedadbc195fc08b823a2b1281.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
владислав дикиджи, спорт, фигурное катание
Фигурное катание, Владислав Дикиджи, Спорт, фигурное катание
Дикиджи рассказал о проблемах со спиной

Фигурист Дикиджи пожаловался на проблемы со спиной

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВладислав Дикиджи
Владислав Дикиджи - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Владислав Дикиджи. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Владислав Дикиджи рассказал журналистам, что испытывает небольшие проблемы со спиной.
В воскресенье Дикиджи представил произвольную программу на чемпионате России, он набрал 167,35 балла и с суммой 254,25 балла занимает промежуточное пятое место.
"Спокойное состояние, внутреннее умиротворение. Отпустил, немного полегчало. Да козел я, не знаю! Нарабатывал этот лутц, где сделал бабочку, и вроде получалось, но итог такой. Буду работать дальше! Со спиной есть небольшая беда, нужно немного подлечить", - сказал Дикиджи.
"На Кубке Первого канала были последние попытки исполнить четверной аксель. Сейчас не могу, состояние не позволяет. Когда будет пять четверных и компоненты, тогда буду над ним работать. А так не вижу смысла", - добавил он.
Чемпионат России 2026 по фигурному катанию. Мужчины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Гуменник заочно бьется с американцем: на чемпионате России — жара
19 декабря, 19:58
 
Фигурное катаниеВладислав ДикиджиСпортфигурное катание
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Сочи
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Атлетико Мадрид
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Лада
    7
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хайденхайм
    Бавария
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Детройт
    Вашингтон
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала