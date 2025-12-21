Дикиджи рассказал о проблемах со спиной

"Спокойное состояние, внутреннее умиротворение. Отпустил, немного полегчало. Да козел я, не знаю! Нарабатывал этот лутц, где сделал бабочку, и вроде получалось, но итог такой. Буду работать дальше! Со спиной есть небольшая беда, нужно немного подлечить", - сказал Дикиджи.