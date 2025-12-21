https://ria.ru/20251221/biatlon-2063648670.html
Киркейде впервые в карьере выиграла гонку на Кубке мира
Киркейде впервые в карьере выиграла гонку на Кубке мира - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Киркейде впервые в карьере выиграла гонку на Кубке мира
Норвежка Марен Киркейде стала победительницей женского масс-старта на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция). РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Киркейде впервые в карьере выиграла гонку на Кубке мира
Норвежка Киркейде выиграла масс-старт на 12,5 км на этапе Кубка мира в Анси