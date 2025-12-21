Рейтинг@Mail.ru
Киркейде впервые в карьере выиграла гонку на Кубке мира
Биатлон
 
15:26 21.12.2025
Киркейде впервые в карьере выиграла гонку на Кубке мира
Киркейде впервые в карьере выиграла гонку на Кубке мира
Киркейде впервые в карьере выиграла гонку на Кубке мира
Норвежка Марен Киркейде стала победительницей женского масс-старта на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция).
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Норвежка Марен Киркейде стала победительницей женского масс-старта на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция).
Киркейде преодолела дистанцию 12,5 км за 32 минуты 53,2 секунды с одним промахом на четырех огневых рубежах. Второй стала француженка Лу Жанмонно (отставание - 0,3 секунды; 1 промах), третьей - ее соотечественница Жюстин Бреза-Буше (+0,8; 1 промах).
Киркейде 22 года, она впервые в карьере стала победительницей гонки Кубка мира.
Этап в Анси завершится в воскресенье мужским масс-стартом на 15 км.
Лу Жанмонно - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Жанмонно возглавила общий зачет Кубка мира, выиграв пасьют на этапе в Анси
20 декабря, 15:00
 
