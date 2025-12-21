https://ria.ru/20251221/biatlon-2063627015.html
Резцова выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества
Резцова выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества
Биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей женского масс-старта на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Чайковском (Пермский край). РИА Новости Спорт, 21.12.2025
