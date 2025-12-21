Рейтинг@Mail.ru
Резцова выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
12:17 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/biatlon-2063627015.html
Резцова выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества
Резцова выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Резцова выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества
Биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей женского масс-старта на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Чайковском (Пермский край). РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T12:17:00+03:00
2025-12-21T12:17:00+03:00
биатлон
спорт
чайковский
пермский край
кубок содружества
кристина резцова
виктория сливко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773511375_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_60e81df62058d9beca32864c58b00bfd.jpg
/20251219/kazakevich-2063184079.html
чайковский
пермский край
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773511375_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_d287d0dbc4fc06008a665a974611bcc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, чайковский, пермский край, кубок содружества, кристина резцова, виктория сливко
Биатлон, Спорт, Чайковский, Пермский край, Кубок Содружества, Кристина Резцова, Виктория Сливко
Резцова выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества

Резцова выиграла масс-старт на 12,5 км на этапе Кубка Содружества в Чайковском

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКристина Резцова
Кристина Резцова - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Кристина Резцова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей женского масс-старта на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Чайковском (Пермский край).
Резцова преодолела дистанцию в 12,5 км за 37 минут 5,6 секунды с двумя промахами на четырех огневых рубежах. Второй стала Виктория Сливко (отставание - 26,8 секунды; 1 промах). Третьей стала Елизавета Бурундукова (+49,3; 5).
Этап в Чайковском завершился женским масс-стартом. Четвертый этап Кубка Содружества запланирован в белорусских Раубичах с 22 по 25 января.
Ирина Казакевич - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Казакевич победила в спринте на третьем этапе Кубка Содружества
19 декабря, 12:35
 
БиатлонСпортЧайковскийПермский крайКубок СодружестваКристина РезцоваВиктория Сливко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Сочи
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Атлетико Мадрид
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Лада
    7
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хайденхайм
    Бавария
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Детройт
    Вашингтон
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала