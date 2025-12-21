"Локомотив-Кубань" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 105:101 (23:26, 29:25, 22:24, 31:26) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Айзея Вашингтон (27 очков). В составе "Локомотива" больше всех очков набрал Винс Хантер (17).