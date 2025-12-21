https://ria.ru/20251221/basketbol-2063681453.html
"Локомотив-Кубань" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Краснодарский "Локомотив-Кубань" на выезде обыграл "Нижний Новгород" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 105:101 (23:26, 29:25, 22:24, 31:26) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Айзея Вашингтон (27 очков). В составе "Локомотива" больше всех очков набрал Винс Хантер (17).
"Локомотив-Кубань" прервал серию из трех поражений и идет на пятом месте в турнирной таблице с 11 победами в 17 встречах. "Нижний Новгород
" (4 победы, 12 поражений) располагается на девятой позиции.
В следующем матче чемпионата "Локомотив" 28 декабря примет саратовский "Автодор
", "Нижний Новгород" двумя днями ранее сыграет дома с "Самарой
".