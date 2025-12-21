Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив-Кубань" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
19:00 21.12.2025
"Локомотив-Кубань" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
"Локомотив-Кубань" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Краснодарский "Локомотив-Кубань" на выезде обыграл "Нижний Новгород" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025
нижний новгород, единая лига втб, пбк локомотив-кубань
Баскетбол, Нижний Новгород, Единая Лига ВТБ, ПБК Локомотив-Кубань
"Локомотив-Кубань" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ

"Локомотив-Кубань" обыграл "Нижний Новгород" в матче "регулярки" Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Краснодарский "Локомотив-Кубань" на выезде обыграл "Нижний Новгород" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 105:101 (23:26, 29:25, 22:24, 31:26) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Айзея Вашингтон (27 очков). В составе "Локомотива" больше всех очков набрал Винс Хантер (17).
"Локомотив-Кубань" прервал серию из трех поражений и идет на пятом месте в турнирной таблице с 11 победами в 17 встречах. "Нижний Новгород" (4 победы, 12 поражений) располагается на девятой позиции.
В следующем матче чемпионата "Локомотив" 28 декабря примет саратовский "Автодор", "Нижний Новгород" двумя днями ранее сыграет дома с "Самарой".
"Парма" обыграла "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
БаскетболНижний НовгородЕдиная Лига ВТБПБК Локомотив-Кубань
 
