"Парма" обыграла "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пермская "Парма" в овертайме обыграла екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Екатеринбурге завершилась победой гостей со счетом 79:74 (30:18, 13:13, 19:13, 4:22, 13:8). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Пармы" Джейлен Адамс, набравший 24 очка. Игрок пермской команды Террелл Картер оформил дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов. У "Уралмаша" больше всех очков набрал Тайрэлл Нэльсон, на счету которого дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.
21 декабря 2025 • начало в 15:00
Закончен в OT
"Парма" (10 побед, 6 поражений) занимает четвертое место в таблице Единой лиги ВТБ, где "Уралмаш" (6 побед, 9 поражений) идет седьмым.
В следующем матче "Парма" примет красноярский "Енисей" 25 декабря. "Уралмаш" днем раньше сыграет с саратовским "Автодором" на паркете соперника.
