"Парма" обыграла "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
17:14 21.12.2025
"Парма" обыграла "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Пермская "Парма" в овертайме обыграла екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
спорт, екатеринбург, джейлен адамс, уралмаш, енисей, единая лига втб, бк парма
Баскетбол, Спорт, Екатеринбург, Джейлен Адамс, Уралмаш, Енисей, Единая Лига ВТБ, БК Парма
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пермская "Парма" в овертайме обыграла екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Екатеринбурге завершилась победой гостей со счетом 79:74 (30:18, 13:13, 19:13, 4:22, 13:8). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Пармы" Джейлен Адамс, набравший 24 очка. Игрок пермской команды Террелл Картер оформил дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов. У "Уралмаша" больше всех очков набрал Тайрэлл Нэльсон, на счету которого дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.
Единая Лига ВТБ
21 декабря 2025 • начало в 15:00
Закончен в OT
Уралмаш
74 : 79
ПАРМА
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Парма" (10 побед, 6 поражений) занимает четвертое место в таблице Единой лиги ВТБ, где "Уралмаш" (6 побед, 9 поражений) идет седьмым.
В следующем матче "Парма" примет красноярский "Енисей" 25 декабря. "Уралмаш" днем раньше сыграет с саратовским "Автодором" на паркете соперника.
БаскетболСпортЕкатеринбургДжейлен АдамсУралмашЕнисейЕдиная Лига ВТББК Парма
 
