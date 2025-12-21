Рейтинг@Mail.ru
Дело бойца ММА, осужденного за убийство, поступило в апелляционный суд - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
04:00 21.12.2025 (обновлено: 04:05 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/akhyadov-2063590589.html
Дело бойца ММА, осужденного за убийство, поступило в апелляционный суд
Дело бойца ММА, осужденного за убийство, поступило в апелляционный суд - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Дело бойца ММА, осужденного за убийство, поступило в апелляционный суд
Дело бойца смешанных единоборств Ламберда Ахьядова, осужденного на 28 лет по обвинению в убийстве инспектора МАДИ в московском парке "Зарядье" и ряду других... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T04:00:00+03:00
2025-12-21T04:05:00+03:00
единоборства
происшествия
москва
россия
турция
мади
зарядье
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991224840_0:48:3074:1777_1920x0_80_0_0_c1f19f736b87818c7bd7efc30fe4f8fc.jpg
/20250626/sud-2025667846.html
https://ria.ru/20251205/mma-2060164570.html
/20250414/rzaev-2011109409.html
москва
россия
турция
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991224840_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d5b2a71813b79f79d9c0d3bb5ec16f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
происшествия, москва, россия, турция, мади, зарядье, спорт
Единоборства, Происшествия, Москва, Россия, Турция, МАДИ, Зарядье, Спорт
Дело бойца ММА, осужденного за убийство, поступило в апелляционный суд

Дело осужденного за убийстве инспектора Ахьядова поступило в апелляционный суд

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБоец смешанных единоборств ММА Ламберд Ахьядов, арестованный по подозрению в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции в центре Москвы, на заседании во Втором западном окружном военном суде в Москве
Боец смешанных единоборств ММА Ламберд Ахьядов, арестованный по подозрению в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции в центре Москвы, на заседании во Втором западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Боец смешанных единоборств ММА Ламберд Ахьядов, арестованный по подозрению в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции в центре Москвы, на заседании во Втором западном окружном военном суде в Москве. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Дело бойца смешанных единоборств Ламберда Ахьядова, осужденного на 28 лет по обвинению в убийстве инспектора МАДИ в московском парке "Зарядье" и ряду других статей, в том числе, о терроризме, поступило в Апелляционный военный суд, свидетельствуют данные суда в распоряжении РИА Новости.
"Уголовное дело в отношении Ахьядова Ламберда Байалиевича поступило в суд 5 декабря 2025 года", - следует из данных.
Ламберд Ахъядов - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Боец ММА получил 28 лет за убийство инспектора МАДИ в "Зарядье"
26 июня, 20:26
Дата рассмотрения пока не назначена.
В июне Второй западный окружной военный суд приговорил Ахьядова к 28 годам лишения свободы. Также суд удовлетворил иск супруги убитого инспектора МАДИ, с обвиняемого в ее пользу взыскали более 3 миллионов рублей.
По данным следствия, в канун нового 2023 года в парке "Зарядье" в центре Москвы Ахьядов собирался устроить теракт - убить сотрудника полиции, отобрать у него оружие и начать стрелять по людям. Мужчина с ножом напал на сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), нанес не менее 15 колющих ударов, из-за чего тот скончался. У инспектора не было пистолета, поэтому замысел Ахьядова сорвался, его при активном сопротивлении задержали правоохранители.
Боец ММА Заур Исмаилов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Москве завели дело на бойца ММА, устроившего спарринг с памятником
5 декабря, 17:16
Обвиняемый, как считают следователи, состоял в террористической группировке ИГ*. Адвокат Абубакар Манаев заявлял РИА Новости, что свидетельств об этом в деле нет, также не доказана версия, что он хотел отобрать пистолет и начать стрелять в людей.
Сам Ахьядов в ходе опроса в суде заявлял, что не помнит момент нападения, как и несколько дней до этого, из-за обострения ментальной болезни. Она, по словам мужчины, возможно, связана с многочисленными травмами головы, полученными на соревнованиях. Он подчеркивал, что слышал голоса в голове, которым было тяжело сопротивляться. Тем не менее, Ахьядов заявлял, что признает вину в убийстве, сожалеет и просит родственников убитого его простить, в то же время с квалификаций действий по уголовной статье о теракте не согласен.
Как дало понять обвинение в ходе процесса, по их мнению, Ахьядов симулировал болезнь. Кроме того, до теракта он перевез в Турцию всю семью, что также говорит о спланированности преступления, отмечали прокуроры. По результатам психолого-психиатрической экспертизы мужчина был признан вменяемым.
Ламберд Ахьядов – боец полулегкой весовой категории (до 66 килограммов), начал карьеру в ММА в 2013 году. На его счету 14 поединков, в которых он одержал девять побед и потерпел пять поражений. Последний бой он провел в октябре 2019 года на турнире Absolute Championship Akhmat.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Джавид Рзаев - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Суд вынес вердикт по делу бойца поп-ММА об избиении диджея в Саратове
14 апреля, 11:21
 
ЕдиноборстваПроисшествияМоскваРоссияТурцияМАДИЗарядьеСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Вест Хэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Детройт
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ливерпуль
    1
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Рейнджерс
    Филадельфия
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Севилья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала