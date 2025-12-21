Дело бойца ММА, осужденного за убийство, поступило в апелляционный суд

Боец смешанных единоборств ММА Ламберд Ахьядов, арестованный по подозрению в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции в центре Москвы, на заседании во Втором западном окружном военном суде в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Дело бойца смешанных единоборств Ламберда Ахьядова, осужденного на 28 лет по обвинению в убийстве инспектора МАДИ в московском парке "Зарядье" и ряду других статей, в том числе, о терроризме, поступило в Апелляционный военный суд, свидетельствуют данные суда в распоряжении РИА Новости.

"Уголовное дело в отношении Ахьядова Ламберда Байалиевича поступило в суд 5 декабря 2025 года", - следует из данных.

Дата рассмотрения пока не назначена.

В июне Второй западный окружной военный суд приговорил Ахьядова к 28 годам лишения свободы. Также суд удовлетворил иск супруги убитого инспектора МАДИ , с обвиняемого в ее пользу взыскали более 3 миллионов рублей.

По данным следствия, в канун нового 2023 года в парке " Зарядье " в центре Москвы Ахьядов собирался устроить теракт - убить сотрудника полиции, отобрать у него оружие и начать стрелять по людям. Мужчина с ножом напал на сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), нанес не менее 15 колющих ударов, из-за чего тот скончался. У инспектора не было пистолета, поэтому замысел Ахьядова сорвался, его при активном сопротивлении задержали правоохранители.

Обвиняемый, как считают следователи, состоял в террористической группировке ИГ*. Адвокат Абубакар Манаев заявлял РИА Новости, что свидетельств об этом в деле нет, также не доказана версия, что он хотел отобрать пистолет и начать стрелять в людей.

Сам Ахьядов в ходе опроса в суде заявлял, что не помнит момент нападения, как и несколько дней до этого, из-за обострения ментальной болезни. Она, по словам мужчины, возможно, связана с многочисленными травмами головы, полученными на соревнованиях. Он подчеркивал, что слышал голоса в голове, которым было тяжело сопротивляться. Тем не менее, Ахьядов заявлял, что признает вину в убийстве, сожалеет и просит родственников убитого его простить, в то же время с квалификаций действий по уголовной статье о теракте не согласен.

Как дало понять обвинение в ходе процесса, по их мнению, Ахьядов симулировал болезнь. Кроме того, до теракта он перевез в Турцию всю семью, что также говорит о спланированности преступления, отмечали прокуроры. По результатам психолого-психиатрической экспертизы мужчина был признан вменяемым.

Ламберд Ахьядов – боец полулегкой весовой категории (до 66 килограммов), начал карьеру в ММА в 2013 году. На его счету 14 поединков, в которых он одержал девять побед и потерпел пять поражений. Последний бой он провел в октябре 2019 года на турнире Absolute Championship Akhmat.