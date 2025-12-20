Рейтинг@Mail.ru
Журова считает, что отказы в допуске после перепроверок могут продолжиться - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/zhurova-2063502365.html
Журова считает, что отказы в допуске после перепроверок могут продолжиться
Журова считает, что отказы в допуске после перепроверок могут продолжиться - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Журова считает, что отказы в допуске после перепроверок могут продолжиться
Запрет на участие в квалификационных стартах к Олимпийским играм 2026 года после дополнительной проверки, как в ситуации с саночниками, может стать новым... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T13:12:00+03:00
2025-12-20T13:12:00+03:00
спорт
светлана журова
матвей пересторонин
павел репилов
международная федерация санного спорта (fil)
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047059247_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_e66829b10b9e7a1b1a57c668a7c2e143.jpg
/20251218/perestoronin-2063072407.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047059247_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_fb3f7deab1408ecc584afe18ab17abb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, светлана журова, матвей пересторонин, павел репилов, международная федерация санного спорта (fil), международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Светлана Журова, Матвей Пересторонин, Павел Репилов, Международная федерация санного спорта (FIL), Международный олимпийский комитет (МОК)
Журова считает, что отказы в допуске после перепроверок могут продолжиться

Журова: отказ в допуске после перепроверок может стать новым барьером перед ОИ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Запрет на участие в квалификационных стартах к Олимпийским играм 2026 года после дополнительной проверки, как в ситуации с саночниками, может стать новым серьезным препятствием для российских атлетов, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее стало известно, что Александру Горбацевичу, Софии Мазур и Ксении Шамовой не разрешили участвовать в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США) из-за сомнений в соответствии критериям допуска. По информации источника Ассошиэйтед Пресс, Международная федерация санного спорта (FIL) отозвала право на участие трех россиян после того, как были представлены новые доказательства, обсуждавшиеся в том числе с Международным олимпийским комитетом (МОК). Их характер не раскрывается.
«
"То, что произошло с нашими саночниками, отказ в допуске после дополнительной проверки, может стать еще одним барьером по участию российских спортсменов в Олимпийских играх. Вдруг они (члены комиссии Международного олимпийского комитета) что-то увидят в социальных сетях спортсменов. Они же анализируют не только записи атлетов, происходит ведь полноценный мониторинг сетей, с кем они общаются, кому ставят лайки", - сказала Журова.
"И я знаю, что некоторым спортсменам, которые уже несколько лет не ведут свои социальные сети, задавали вопросы - а почему вы их не ведете? И они отвечали, что тренируются и выступают, если это будет надо, то пресс-служба федерации разместит всю информацию. А им говорили, что это странно, вы, наверное, что-то специально сделали с ними или что-то скрываете. Представляете, до какого абсурда все доходит. Они как бы говорят: "Как же мы за вами будем следить, если вы будете косячить?" - подчеркнула собеседница агентства.
Этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде является квалификационным стартом на Олимпиаду 2026 года. Он завершится 20 декабря. В ноябре FIL допустила шестерых отечественных саночников до участия в отборе на Игры. На этапе Кубка мира в США выступят россияне Матвей Пересторонин, Павел Репилов и Дарья Олесик.
Санный спорт. II этап Кубка мира. Мужчины - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Российский саночник занял третье место на Кубке наций в США
18 декабря, 23:55
 
СпортСветлана ЖуроваМатвей ПересторонинПавел РепиловМеждународная федерация санного спорта (FIL)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Вест Хэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Детройт
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ливерпуль
    1
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Рейнджерс
    Филадельфия
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Севилья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала