Журова считает, что отказы в допуске после перепроверок могут продолжиться

Ранее стало известно, что Александру Горбацевичу, Софии Мазур и Ксении Шамовой не разрешили участвовать в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США) из-за сомнений в соответствии критериям допуска. По информации источника Ассошиэйтед Пресс, Международная федерация санного спорта (FIL) отозвала право на участие трех россиян после того, как были представлены новые доказательства, обсуждавшиеся в том числе с Международным олимпийским комитетом (МОК). Их характер не раскрывается.

"То, что произошло с нашими саночниками, отказ в допуске после дополнительной проверки, может стать еще одним барьером по участию российских спортсменов в Олимпийских играх. Вдруг они (члены комиссии Международного олимпийского комитета) что-то увидят в социальных сетях спортсменов. Они же анализируют не только записи атлетов, происходит ведь полноценный мониторинг сетей, с кем они общаются, кому ставят лайки", - сказала Журова.

"И я знаю, что некоторым спортсменам, которые уже несколько лет не ведут свои социальные сети, задавали вопросы - а почему вы их не ведете? И они отвечали, что тренируются и выступают, если это будет надо, то пресс-служба федерации разместит всю информацию. А им говорили, что это странно, вы, наверное, что-то специально сделали с ними или что-то скрываете. Представляете, до какого абсурда все доходит. Они как бы говорят: "Как же мы за вами будем следить, если вы будете косячить?" - подчеркнула собеседница агентства.