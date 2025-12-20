Рейтинг@Mail.ru
Жанмонно возглавила общий зачет Кубка мира, выиграв пасьют на этапе в Анси - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
15:00 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/zhanmonno-2063521699.html
Жанмонно возглавила общий зачет Кубка мира, выиграв пасьют на этапе в Анси
Жанмонно возглавила общий зачет Кубка мира, выиграв пасьют на этапе в Анси - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Жанмонно возглавила общий зачет Кубка мира, выиграв пасьют на этапе в Анси
Французская биатлонистка Лу Жанмонно выиграла гонку преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T15:00:00+03:00
2025-12-20T15:00:00+03:00
биатлон
спорт
кубок мира по биатлону
анна магнуссон
доротея вирер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989209941_0:325:1536:1189_1920x0_80_0_0_8ca186dfec3c28460445143893c8600b.jpg
/20251219/kristiansen-2063379009.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989209941_0:371:1536:1523_1920x0_80_0_0_f85a0e3065ed0ff97d13089f5df78c57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кубок мира по биатлону, анна магнуссон, доротея вирер
Биатлон, Спорт, Кубок мира по биатлону, Анна Магнуссон, Доротея Вирер
Жанмонно возглавила общий зачет Кубка мира, выиграв пасьют на этапе в Анси

Лу Жанмонно возглавила общий зачет Кубка мира, выиграв пасьют на этапе в Анси

© Соцсети Федерации биатлона ФранцииЛу Жанмонно
Лу Жанмонно - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Соцсети Федерации биатлона Франции
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Французская биатлонистка Лу Жанмонно выиграла гонку преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).
Жанмонно на дистанции 10 км показала результат 27 минут 58,8 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.
Второе место заняла представительница Финляндии Суви Минккинен (отставание 30,2 секунды; 0 промахов), замкнула тройку призеров итальянка Доротея Вирер (+32,7; 1).
Благодаря этой победе Жанмонно возглавила общий зачет Кубка мира, опередив шведку Анну Магнуссон, занявшую в гонке преследования 16-е место. Позднее в субботу в Анси пройдет мужской пасьют на 12,5 км.
Ветле Шостад Кристиансен - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Кристиансен выиграл спринт на этапе Кубка мира в Анси
19 декабря, 18:02
 
БиатлонСпортКубок мира по биатлонуАнна МагнуссонДоротея Вирер
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Вест Хэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Детройт
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ливерпуль
    1
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Рейнджерс
    Филадельфия
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Севилья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала