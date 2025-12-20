https://ria.ru/20251220/zhanmonno-2063521699.html
Жанмонно возглавила общий зачет Кубка мира, выиграв пасьют на этапе в Анси
Жанмонно возглавила общий зачет Кубка мира, выиграв пасьют на этапе в Анси - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Жанмонно возглавила общий зачет Кубка мира, выиграв пасьют на этапе в Анси
Французская биатлонистка Лу Жанмонно выиграла гонку преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T15:00:00+03:00
2025-12-20T15:00:00+03:00
2025-12-20T15:00:00+03:00
биатлон
спорт
кубок мира по биатлону
анна магнуссон
доротея вирер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989209941_0:325:1536:1189_1920x0_80_0_0_8ca186dfec3c28460445143893c8600b.jpg
/20251219/kristiansen-2063379009.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989209941_0:371:1536:1523_1920x0_80_0_0_f85a0e3065ed0ff97d13089f5df78c57.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, кубок мира по биатлону, анна магнуссон, доротея вирер
Биатлон, Спорт, Кубок мира по биатлону, Анна Магнуссон, Доротея Вирер
Жанмонно возглавила общий зачет Кубка мира, выиграв пасьют на этапе в Анси
Лу Жанмонно возглавила общий зачет Кубка мира, выиграв пасьют на этапе в Анси