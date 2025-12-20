Клуб Овечкина вызвал в состав российского нападающего

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на своем сайте объявил о вызове российского нападающего Ивана Мирошниченко из фарм-клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Херши Беарс".

В обратном направлении был отправлен другой российский нападающий Богдан Тринеев.

23-летний Тринеев дебютировал в составе "Вашингтона" в текущем сезоне. Он сыграл за клуб два матча и не набрал очков.