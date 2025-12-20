https://ria.ru/20251220/vashington-2063469675.html
Клуб Овечкина вызвал в состав российского нападающего
Клуб Овечкина вызвал в состав российского нападающего - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Клуб Овечкина вызвал в состав российского нападающего
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на своем сайте объявил о вызове российского нападающего Ивана Мирошниченко из фарм-клуба... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
хоккей
иван мирошниченко
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт
