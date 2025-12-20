Рейтинг@Mail.ru
Клуб Овечкина вызвал в состав российского нападающего
Хоккей
 
07:43 20.12.2025
Клуб Овечкина вызвал в состав российского нападающего
Клуб Овечкина вызвал в состав российского нападающего
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на своем сайте объявил о вызове российского нападающего Ивана Мирошниченко из фарм-клуба... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Клуб Овечкина вызвал в состав российского нападающего

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на своем сайте объявил о вызове российского нападающего Ивана Мирошниченко из фарм-клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Херши Беарс".
В обратном направлении был отправлен другой российский нападающий Богдан Тринеев.
Мирошниченко 21 год. Он был выбран "Кэпиталз" в первом раунде драфта 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за "Херши" 12 матчей и набрал 9 (4 гола + 5 передач) очков. Также в его активе 10 очков (3+7) в 39 матчах НХЛ за карьеру.
23-летний Тринеев дебютировал в составе "Вашингтона" в текущем сезоне. Он сыграл за клуб два матча и не набрал очков.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
