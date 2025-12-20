https://ria.ru/20251220/ufc--2063476011.html
Легенда UFC отправил в нокаут бывшего чемпиона в боксерском поединке
Легенда UFC отправил в нокаут бывшего чемпиона в боксерском поединке - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Легенда UFC отправил в нокаут бывшего чемпиона в боксерском поединке
Бразильский боец ММА, бывший чемпион UFC Андерсон Силва досрочно победил другого экс-обладателя пояса американского промоушена Тайрона Вудли (США) на боксерсом... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T09:25:00+03:00
2025-12-20T09:25:00+03:00
2025-12-20T09:25:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
ufc
бокс
андерсон силва
тайрон вудли
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062731782_0:42:1638:963_1920x0_80_0_0_8ab06a347a3dc48d7eab52f09d1f38d1.jpg
/20251220/pol_dzhoshua-2063471432.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062731782_0:0:1638:1230_1920x0_80_0_0_a9b36ade625dc30e64be840c0dc03c9f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, смешанные боевые искусства (мма), ufc, бокс, андерсон силва, тайрон вудли
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), UFC, Бокс, Андерсон Силва, Тайрон Вудли
Легенда UFC отправил в нокаут бывшего чемпиона в боксерском поединке
Андерсон Силва отправил в нокаут Тайрона Вудли в боксерском поединке