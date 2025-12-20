Рейтинг@Mail.ru
Легенда UFC отправил в нокаут бывшего чемпиона в боксерском поединке - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
09:25 20.12.2025
Легенда UFC отправил в нокаут бывшего чемпиона в боксерском поединке
Легенда UFC отправил в нокаут бывшего чемпиона в боксерском поединке
Бразильский боец ММА, бывший чемпион UFC Андерсон Силва досрочно победил другого экс-обладателя пояса американского промоушена Тайрона Вудли (США) на боксерсом... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
ufc
бокс
андерсон силва
тайрон вудли
2025
спорт, смешанные боевые искусства (мма), ufc, бокс, андерсон силва, тайрон вудли
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), UFC, Бокс, Андерсон Силва, Тайрон Вудли
Легенда UFC отправил в нокаут бывшего чемпиона в боксерском поединке

Андерсон Силва отправил в нокаут Тайрона Вудли в боксерском поединке

Андерсон Силва и Тайрон Вудли - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Бразильский боец ММА, бывший чемпион UFC Андерсон Силва досрочно победил другого экс-обладателя пояса американского промоушена Тайрона Вудли (США) на боксерсом турнире в Майами.
Поединок закончился победой Силвы техническим нокаутом во втором раунде.
В главном событии вечера бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа одержал досрочную победу над американским блогером Джейком Полом: противостояние завершилось победой британца нокаутом в шестом раунде.
Энтони Джошуа в бою против Джейка Пола - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Откровенная постанова? Как звезда бокса и блогер поиздевались над спортом
