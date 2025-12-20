Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка России в Ижевске

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Александр Терентьев одержал победу в спринтерской гонке классическим стилем в рамках четвертого этапа сезона-2025/26 Кубка России по лыжным гонкам, проходящего в Ижевске.

В финале Терентьев показал результат 3 минуты 18,74 секунды. Второе место занял Константин Тиунов (отставание - 1,04 секунды), третьим стал Сергей Ардашев (+1,17).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (+3,74) после заминки на старте стал четвертым.