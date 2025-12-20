Рейтинг@Mail.ru
Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка России в Ижевске
Лыжные гонки
 
14:35 20.12.2025
Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка России в Ижевске
лыжные гонки
спорт
александр терентьев
сергей ардашев
александр большунов
спорт, александр терентьев, сергей ардашев, александр большунов
Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка России в Ижевске

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Александр Терентьев одержал победу в спринтерской гонке классическим стилем в рамках четвертого этапа сезона-2025/26 Кубка России по лыжным гонкам, проходящего в Ижевске.
В финале Терентьев показал результат 3 минуты 18,74 секунды. Второе место занял Константин Тиунов (отставание - 1,04 секунды), третьим стал Сергей Ардашев (+1,17).
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (+3,74) после заминки на старте стал четвертым.
Соревнования в Ижевске продлятся до 21 декабря, когда состоятся гонки на 15 и 20 км классическим стилем. Следующий этап Кубка России пройдет с 14 по 18 января в Казани.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. Спринт. Классический стиль - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Крамаренко выиграла спринт классическим стилем на этапе Кубка России
Вчера, 14:31
 
Лыжные гонкиСпортАлександр ТерентьевСергей АрдашевАлександр Большунов
 
