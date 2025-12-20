Рейтинг@Mail.ru
Степанова и Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду
Фигурное катание
 
15:36 20.12.2025
Степанова и Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду
Степанова и Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду
Александра Степанова и Иван Букин защитили титул чемпионов России по фигурному катанию в танцах на льду, победив на первенстве страны в Санкт-Петербурге. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Степанова и Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду

Фигуристы Степанова и Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду

Александра Степанова и Иван Букин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Александра Степанова и Иван Букин защитили титул чемпионов России по фигурному катанию в танцах на льду, победив на первенстве страны в Санкт-Петербурге.
Степанова и Букин получили за произвольный танец 129,49 балла, набрав в сумме 216,94 балла. Серебряными медалистами стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов (сумма 211,44 балла), третье место заняли Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (200,63).
Турнир в Санкт-Петербурге продлится до 21 декабря.
Чемпионат России 2026 по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Молилась, чтобы не испортить": чем Петросян довела Тарасову до слез
