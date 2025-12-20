https://ria.ru/20251220/stepanova-2063527301.html
Степанова и Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду
Степанова и Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Степанова и Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду
Александра Степанова и Иван Букин защитили титул чемпионов России по фигурному катанию в танцах на льду, победив на первенстве страны в Санкт-Петербурге. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T15:36:00+03:00
2025-12-20T15:36:00+03:00
2025-12-20T15:36:00+03:00
фигурное катание
спорт
санкт-петербург
россия
александра степанова (фигурное катание)
иван букин (фигурное катание)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055326774_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_194ed570029f0d03fcdc6c0639abe146.jpg
/20251219/petrosyan-2063447333.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055326774_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_b26d0216f9dfd6ff91772844cca6bb64.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, санкт-петербург, россия, александра степанова (фигурное катание), иван букин (фигурное катание)
Фигурное катание, Спорт, Санкт-Петербург, Россия, Александра Степанова (фигурное катание), Иван Букин (фигурное катание)
Степанова и Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду
Фигуристы Степанова и Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду