В сборной России назвали серию пенальти Сафонова достижением для страны

"Мы все с нетерпением ждем скорейшего восстановления и возвращения в строй Матвея! Думаю, что он сам еще не осознал, что сделал в финале Межконтинентального кубка. 39 лет назад, в 1986 году, в финальном матче Кубка европейских чемпионов "Стяуа" - "Барселона" в послематчевой серии голкипер румынской команды Хельмут Дукадам отразил четыре пенальти. К сожалению, его уже нет в живых, но все до сих пор помнят о нем и этой игре", - сказал Кафанов.