В сборной России назвали серию пенальти Сафонова достижением для страны
20.12.2025
18:25 20.12.2025
В сборной России назвали серию пенальти Сафонова достижением для страны
В сборной России назвали серию пенальти Сафонова достижением для страны

© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФАМатвей Сафонов
© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФА
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости назвал большим достижением выступление голкипера французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго".
"ПСЖ" 17 декабря в Катаре обыграл "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти) в финале Межконтинентального кубка. Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Российский вратарь стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).
«
"Мы все с нетерпением ждем скорейшего восстановления и возвращения в строй Матвея! Думаю, что он сам еще не осознал, что сделал в финале Межконтинентального кубка. 39 лет назад, в 1986 году, в финальном матче Кубка европейских чемпионов "Стяуа" - "Барселона" в послематчевой серии голкипер румынской команды Хельмут Дукадам отразил четыре пенальти. К сожалению, его уже нет в живых, но все до сих пор помнят о нем и этой игре", - сказал Кафанов.
"Думаю, пройдет не одно десятилетие, в течение которых специалисты и болельщики во всем мире будут вспоминать и говорить, что в матче Межконтинентального кубка между французской и бразильской командами русский парень сотворил чудо и выиграл тот финал. Еще раз хочу подчеркнуть, что это большое достижение для отечественной вратарской школы и для всей нашей страны", - отметил он.
После матча против "Фламенго" стало известно, что Сафонов отразил два пенальти с переломом левой руки.
"Рад подарить праздник": Сафонов поблагодарил россиян за поддержку
19 декабря, 18:11
 
Футбол
 
