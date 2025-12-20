https://ria.ru/20251220/sadkova-2063572008.html
"Подвела всех и себя": Садкова прокомментировала выступление на ЧР
"Подвела всех и себя": Садкова прокомментировала выступление на ЧР - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
"Подвела всех и себя": Садкова прокомментировала выступление на ЧР
Фигуристка Дарья Садкова заявила журналистам, что подвела всех своим результатом на чемпионате России. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
"Подвела всех и себя": Садкова прокомментировала выступление на ЧР
Фигуристка Садкова заявила, что на чемпионате России всех подвела