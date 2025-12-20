Рейтинг@Mail.ru
"Подвела всех и себя": Садкова прокомментировала выступление на ЧР - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
21:50 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/sadkova-2063572008.html
"Подвела всех и себя": Садкова прокомментировала выступление на ЧР
"Подвела всех и себя": Садкова прокомментировала выступление на ЧР - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
"Подвела всех и себя": Садкова прокомментировала выступление на ЧР
Фигуристка Дарья Садкова заявила журналистам, что подвела всех своим результатом на чемпионате России. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T21:50:00+03:00
2025-12-20T21:50:00+03:00
фигурное катание
спорт
дарья садкова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/11/1984270159_671:150:2598:1234_1920x0_80_0_0_d9fd61a8359955b6b698ad13b2f448f3.jpg
/20251220/muraveva-2063571795.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/11/1984270159_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_ddb3b20cdb285412ab5d7dfb29ff4393.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дарья садкова
Фигурное катание, Спорт, Дарья Садкова
"Подвела всех и себя": Садкова прокомментировала выступление на ЧР

Фигуристка Садкова заявила, что на чемпионате России всех подвела

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДарья Садкова
Дарья Садкова - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Дарья Садкова заявила журналистам, что подвела всех своим результатом на чемпионате России.
Садкова, шедшая четвертой после короткой программы, заняла итоговое 14-е место.
«
"Сложно сказать, что помешало. Тренеры сказали, что я выключилась после первого падения и отдала остальные элементы. После Омска подвернула ногу и несколько дней не каталась. Но причина не в этом, тренировалась нормально. Это худший старт в моей карьере, никогда так не каталась, ошибки на всех прыжках. Ощущение, что я подвела всех и себя. Теперь надо работать дальше, чтобы такого больше не повторилось", - сказала Садкова, завоевавшая серебро на предыдущем чемпионате России.
Софья Муравьёва - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Муравьева рассказала, что очень довольна работой с Мишиным и Туктамышевой
Вчера, 21:48
 
Фигурное катаниеСпортДарья Садкова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Вест Хэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Детройт
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ливерпуль
    1
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Рейнджерс
    Филадельфия
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Севилья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала