Пригода выиграл стометровку брассом на Кубке Сальникова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода стал лучшим на дистанции 100 м брассом на международных соревнованиях на короткой воде "Кубок Сальникова", которые проходят в Санкт-Петербурге.