Пригода выиграл стометровку брассом на Кубке Сальникова - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
20:28 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/prigoda-2063563836.html
Пригода выиграл стометровку брассом на Кубке Сальникова
Пригода выиграл стометровку брассом на Кубке Сальникова
Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода стал лучшим на дистанции 100 м брассом на международных соревнованиях на короткой воде "Кубок Сальникова",... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025
Пригода выиграл стометровку брассом на Кубке Сальникова

Пригода стал победителем Кубка Сальникова на стометровке брассом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода стал лучшим на дистанции 100 м брассом на международных соревнованиях на короткой воде "Кубок Сальникова", которые проходят в Санкт-Петербурге.
Пригода продемонстрировал результат 56,26 секунды. Второе место занял Олег Костин (56,68), тройку замкнул Александр Жигалов (57,16).
Кирилл Пригода - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Пригода признан лучшим спортсменом года в России
27 ноября, 17:34
Чемпионка мира 2025 года пловчиха Дарья Клепикова выиграла стометровку вольным стилем, показав результат 52,28 секунды. Второй стала Алина Гайфутдинова (52,74), третьей - Александра Кузнецова (52,93).
Рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом и призер чемпионата мира Евгения Чикунова стала победительницей 200-метровки с результатом 2 минуты 17,47 секунды. Второе место заняла Татьяна Горбунова (2.24,37), третье - Анастасия Шиленкова (2.27,44).
Результаты других соревнований:
мужчины, 200 м вольный стиль: 1. Иван Гирев (1.41,58), 2. Роман Акимов (1.43,17). 3. Владислав Резниченко (1.43,44);
женщины, 50 м брасс: 1. Ника Годун (30,28), 2. Софья Ануфриева (30,45), 3. Елена Богомолова (30,50);
мужчины, 100 м баттерфляй: 1. Андрей Минаков (49,23), 2. Роман Шевляков (49,94), Александр Щеголев (50,25);
женщины, 100 м на спине: 1. Милана Степанова (57,72), 2. Александра Курилкина (58,01), 3. Арина Хитева (58,48);
мужчины, 50 м на спине: 1. Павел Самусенко (22,37), 2. Егор Корнев (22,44), 3. Мирон Лифинцев (22,84);
женщины, 200 м баттерфляй: 1. Серафима Фокина (2.07,35), 2. Арина Керженева (2.11,07), 3. Александра Верменич (2.11,45);
мужчины, 200 м комплекс: 1. Михаил Щербаков (1.52,21), 2. Илья Бородин (1.54,59), 3. Максим Ступин (1.55,72);
женщины, 400 м вольный стиль: 1. Анна Егорова (4.05,29), 2. Арина Пантина (4.05,89), 3. Анастасия Колпакова (4.07,78);
мужчины, 50 м вольный стиль: 1. Егор Корнев (20,39), 2. Роман Жидков (21,31), 3. Даниил Косенков (21,40);
женщины, 100 м комплекс: 1. Виктория Машкина (58,89), 2. Анастасия Кулешова (59,53), 3. Яна Шакирова (1,00,38);
мужчины, 200 м на спине: 1. Павел Самусенко (1.49,01), 2. Артем Норкин (1.50,99), 3. Георгий Смирнов (1.51,53);
женщины, 50 м баттерфляй: 1. Арина Суркова (25,22), 2. Александра Кузнецова (25,57), 3. Мария Осетрова (25,80);
женщины, 400 м комплекс: 1. Ирина Звягинцева (4.35,58), 2. Полина Лейкина (4.38,56), 3. Анна Рзаева (4.40,85).
Дарья Клепикова - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Клепикова стала победительницей Кубка Сальникова
19 декабря, 21:12
 
Спорт
 
Матч-центр
 
