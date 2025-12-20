Рейтинг@Mail.ru
В Эквадоре арестовали двух подозреваемых по делу об убийстве футболиста - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:58 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/pineyda-2063456282.html
В Эквадоре арестовали двух подозреваемых по делу об убийстве футболиста
В Эквадоре арестовали двух подозреваемых по делу об убийстве футболиста - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
В Эквадоре арестовали двух подозреваемых по делу об убийстве футболиста
Эквадорская полиция арестовала двух подозреваемых по делу о вооруженном нападении, в результате которого погиб экс-футболист местной сборной Марио Пинейда,... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T01:58:00+03:00
2025-12-20T01:58:00+03:00
футбол
спорт
эквадор
флуминенсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063456144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81f5f3ce9916a8a859113798e2da298e.jpg
/20251218/pineyda-2062824806.html
эквадор
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063456144_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bca9f596b5f17cd3cd8ddab8fad6cbfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, эквадор, флуминенсе
Футбол, Спорт, Эквадор, Флуминенсе
В Эквадоре арестовали двух подозреваемых по делу об убийстве футболиста

В Эквадоре арестовали двух подозреваемых по делу об убийстве футболиста Пинейды

© Getty Images / Agencia Press SouthМесто убийства футболиста Марио Пинейды
Место убийства футболиста Марио Пинейды - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Getty Images / Agencia Press South
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Эквадорская полиция арестовала двух подозреваемых по делу о вооруженном нападении, в результате которого погиб экс-футболист местной сборной Марио Пинейда, сообщается на странице национальной прокуратуры в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
По информации правоохранительных органов, нападение произошло в среду в районе Саманес на севере Гуаякиля. Пинейда, мать футболиста и сопровождавшая их женщина находились возле магазина. В этот момент двое мужчин открыли огонь по ним, после чего скрылись на мотоциклах. Спортсмен и женщина скончались на месте, а мать игрока получила ранения и была госпитализирована.
Отмечается, что задержанные предстали перед судом, который постановил заключить их под стражу на время расследования. Было установлено, что один из подозреваемых, предположительно, подтвердил присутствие жертв на месте, а второй использовал свой банковский счет для переводов, связанных с преступлением. Утверждается, что срок проведения следствия составит 30 дней. Арестованным грозит до 30 лет лишения свободы.
Пинейде было 33 года, он выступал за эквадорские "Индепендьенте дель Валье" и "Барселону" из Гуаякиля, а также за бразильский "Флуминенсе" на правах аренды. В составе "Барселоны" он дважды становился чемпионом Эквадора и один раз выиграл Кубок страны. На его счету девять матчей за сборную Эквадора с 2014 по 2021 год.
Марио Пинейда - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Бывшего футболиста сборной Эквадора застрелили в Гуаякиле
18 декабря, 08:52
 
ФутболСпортЭквадорФлуминенсе
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Адмирал
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Металлург Мг
    4
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Боруссия М
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Мальорка
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала