В Эквадоре арестовали двух подозреваемых по делу об убийстве футболиста

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Эквадорская полиция арестовала двух подозреваемых по делу о вооруженном нападении, в результате которого погиб экс-футболист местной сборной Марио Пинейда, сообщается на странице национальной прокуратуры в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

По информации правоохранительных органов, нападение произошло в среду в районе Саманес на севере Гуаякиля. Пинейда, мать футболиста и сопровождавшая их женщина находились возле магазина. В этот момент двое мужчин открыли огонь по ним, после чего скрылись на мотоциклах. Спортсмен и женщина скончались на месте, а мать игрока получила ранения и была госпитализирована.

Отмечается, что задержанные предстали перед судом, который постановил заключить их под стражу на время расследования. Было установлено, что один из подозреваемых, предположительно, подтвердил присутствие жертв на месте, а второй использовал свой банковский счет для переводов, связанных с преступлением. Утверждается, что срок проведения следствия составит 30 дней. Арестованным грозит до 30 лет лишения свободы.