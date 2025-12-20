https://ria.ru/20251220/pineyda-2063456282.html
В Эквадоре арестовали двух подозреваемых по делу об убийстве футболиста
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Эквадорская полиция арестовала двух подозреваемых по делу о вооруженном нападении, в результате которого погиб экс-футболист местной сборной Марио Пинейда, сообщается на странице национальной прокуратуры в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
По информации правоохранительных органов, нападение произошло в среду в районе Саманес на севере Гуаякиля. Пинейда, мать футболиста и сопровождавшая их женщина находились возле магазина. В этот момент двое мужчин открыли огонь по ним, после чего скрылись на мотоциклах. Спортсмен и женщина скончались на месте, а мать игрока получила ранения и была госпитализирована.
Отмечается, что задержанные предстали перед судом, который постановил заключить их под стражу на время расследования. Было установлено, что один из подозреваемых, предположительно, подтвердил присутствие жертв на месте, а второй использовал свой банковский счет для переводов, связанных с преступлением. Утверждается, что срок проведения следствия составит 30 дней. Арестованным грозит до 30 лет лишения свободы.
Пинейде было 33 года, он выступал за эквадорские "Индепендьенте дель Валье" и "Барселону" из Гуаякиля, а также за бразильский "Флуминенсе" на правах аренды. В составе "Барселоны" он дважды становился чемпионом Эквадора и один раз выиграл Кубок страны. На его счету девять матчей за сборную Эквадора с 2014 по 2021 год.