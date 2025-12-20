Петросян расстроилась после победы: что стряслось с фигуристкой №1

Странности начались потом. Сразу после Муравьевой вышла Камилла Нелюбова - чистый тройной аксель, идеальные прыжки, хорошие непрыжковые элементы. Прокат, которым по-настоящему можно гордиться. Камилла с тренером садились в Kiss&Cry полностью довольные собой.



Но на табло зажглись 214,75 балла. И вот что интересно - Камилла в произвольной программе с запасом выиграла технику (83,49 против 75,85), но разгромно проиграла компонентами (61,79 против 70,66). Были ли там эти девять баллов разницы? Однозначный ответ дать не получится - слишком много субъективщины. Но трибуны отреагировали однозначно - громогласные выкрики "Мало!", "Позор!" и "Беспредел!" не смолкали довольно долго.



Но, может, это только Камилле не повезло? Она представляет Краснодарский край - маленький по меркам фигурного катания регион, обделенный вниманием и авторитетом. Да и в конце концов, а чего только один тройной аксель прыгала? Делай два - и будешь побеждать!