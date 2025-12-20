Петросян расстроилась после победы: что стряслось с фигуристкой №1

Аделия Петросян выиграла очередной чемпионат России, по была сильно расстроена. РИА Новости Спорт рассказывает, что случилось с главной олимпийской надеждой страны и какие странности произошли на главном турнире года.
Кто радовался не от всего сердца
"Мало!" - неслось с трибун дворца спорта "Юбилейный" чаще всего. Речь об оценках. Ксения Синицына качественно исполняет короткую программу и получает 67 баллов, проигрывая откатавшейся с ошибками Софье Муравьевой. Мария Елисова и Камилла Нелюбова делают чистый тройной аксель - судьи, конечно, рады, но не от всего сердца. Ставят 65 и 69 балла - да, уровни непрыжковых элементов у девчонок поехали, но не настолько же. И перечислять такие примеры можно до бесконечности.
"Молилась, чтобы не испортить": чем Петросян довела Тарасову до слез
Произвольная программа, учитывая все это, ожидалась как минимум нервной. Тем более поводов поспорить хватало. Елисова снова пошла на тройной аксель - и снова оказалась невысоко, хотя ее произвольная под Майкла Джексона по ощущениям собрала не меньше оваций, чем прокаты признанных лидеров. Снова не в ударе была Синицына - проиграла дебютантке взрослого уровня Анне Ляшенко порядка четырех баллов.
Однако зритель, как казалось, к концу субботы наелся интригами и в целом успокоился. До прокатов женщин "Юбилейный" прыгал от радости и рыдал на парном турнире, в рамках которого состоялся очередной раунд великой дуэли Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и Анастасии Мишиной/Александра Галлямова, в котором первым удалось взять реванш за несколько обидных поражений в прошлом. Нерв этой борьбы был столь острым, что сил у болельщика вроде бы остаться уже не должно.
Но впечатление было ошибочным. Во второй разминке на лед вышла Софья Муравьева - и ее произвольная программа была чистой. Прыжки четкие и докрученные, но непрыжковые элементы все на третий уровень из максимальных четырех. В целом результат в 146,51 балла (215,74 по сумме) не удивляет - Софья набирала и больше.
Софья Муравьева
Странности начались потом. Сразу после Муравьевой вышла Камилла Нелюбова - чистый тройной аксель, идеальные прыжки, хорошие непрыжковые элементы. Прокат, которым по-настоящему можно гордиться. Камилла с тренером садились в Kiss&Cry полностью довольные собой.
"Не ругайте ее!"
Шедшая следом Дина Хуснутдинова как раз пошла по этому плану - заявила два трикселя (один из них был чистым). Казалось бы, за ней все - техника, штаб (авторитетнейшая группа Этери Тутберидзе), но на практике она проиграла Муравьевой компонентами еще сильнее, а техника оказалась даже меньше, чем у Нелюбовой.
Как реагируют трибуны? Да точно так же, как и после оценок Камиллы. И что с этим делать? Утверждать, что зритель просто глупый, ничего не понимает в фигурном катании - и вообще сперва сходите на судейские семинары, сдайте экзамен на категорию, а потом открывайте рты? Так ведь тоже слабоватая позиция. Налицо недоработка - то ли с общественностью (ее, как известно, надо в хорошем смысле слова образовывать - чтобы все понимали, что и почему происходит), либо с судьями. Вот только решать ни то, ни другое никто не собирается.
Думалось, может, последняя разминка сумеет снять все вопросы? И да, и нет. С одной стороны, стартовавшая под вторым номером Мария Захарова вышла на промежуточное первое место. Но как вышла? С двумя четверными тулупами, с качественным зреложенским катанием. Да, с падением на каскаде, но ведь был зазор после короткой! По итогу Мария обошла Софью всего на 2 балла (217,73). Кто-то скажет, мол, ну обошла ведь! Да. Но только лишь на два балла.
Мария Захарова
Впрочем, компонентные споры - вещь в себе, и вытаскивать ее в какую-то логическую плоскость на данном этапе бесполезно. Странно просто, что за столько лет никто так и не предпринял попытку хоть как-то их рационализировать.
В любом случае женский турнир по накалу - спортивному и околоспортивному - можно, что называется, вешать в рамочку и показывать всем с гордостью. Были и судейские сюжеты, и тема преодоления. И, конечно, драма. Например, серебряная медалистка прошлогоднего чемпионата России Дарья Садкова шла четвертой после короткой программы, но после произвольной буквально рухнула в подвал турнирной таблицы (188,11). Когда Даша тонула в объятьях Этери Тутберидзе на выходе со льда, с трибун кто-то крикнул "Не ругайте ее!" Но Этери Георгиевна, кажется, и не собиралась. С трибун показалось, будто бы фигуристку что-то беспокоило по здоровью, поэтому в данном случае ее можно и нужно просто просто поддержать.
Дарья Садкова
"Чем бить иностранок?"
Из чисто спортивных историй - чрезвычайно близка к золоту была 17-летняя Алиса Двоеглазова. Бодрая произвольная под ABBA, утяжеленная четверными прыжками, принесла ей 227,40 балла. В любой другой ситуации это было бы золото, но не при условии, что закрывать турнир будет Аделия Петросян. Прямо перед чемпионатом России она восстановила тройной аксель и четверной тулуп, продемонстрировав эти элементы ультра-си во время официальных тренировочных прогонов. Однако в самом главном, решающем прокате все сложные элементы оказались неудачными.
Правда, на итоговый расклад это не повлияло. Огромный запас в короткой программе (там, кстати, был чистейший тройной аксель) принес ей третье золото чемпионатов России (235,95) - и вопросы на будущее. Нужны ли ей три ультра-си? И как собрать их в целости и сохранности не только на тренировках, но и в программах? А если не получится, то чем бить мощных иностранных соперниц на главном старте жизни?
Кажется, те же вопросы были и у зрителей. После окончания прокатов народ едва ли не синхронно встал со своих кресел и, тихонечко порадовавшись, покинул "Юбилейный", оставив важные вопросы витать в полной тишине.
