Петросян защитила звание чемпионки России по фигурному катанию
Аделия Петросян победила на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T21:03:00+03:00
2025-12-20T21:03:00+03:00
2025-12-20T21:36:00+03:00
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
аделия петросян
алиса двоеглазова
международный союз конькобежцев (isu)
Петросян третий раз подряд победила на чемпионате России по фигурному катанию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Аделия Петросян победила на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.
Петросян по сумме двух программ получила 235,95 балла. Второе место заняла Алиса Двоеглазова (227,40), тройку призеров замкнула Мария Захарова (217,73).
Турнир в Санкт-Петербурге продлится до 21 декабря.
Петросян 18 лет, она третий раз подряд завоевала золото чемпионата России.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов к олимпийскому квалификационному турниру в Пекине в нейтральном статусе. От России путевки на Игры-2026 в Италии добыли Петросян и Петр Гуменник.