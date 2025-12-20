Петросян защитила звание чемпионки России по фигурному катанию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Аделия Петросян победила на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.

Петросян по сумме двух программ получила 235,95 балла. Второе место заняла Алиса Двоеглазова (227,40), тройку призеров замкнула Мария Захарова (217,73).

Турнир в Санкт-Петербурге продлится до 21 декабря.

Петросян 18 лет, она третий раз подряд завоевала золото чемпионата России.