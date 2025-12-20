Рейтинг@Mail.ru
Петросян защитила звание чемпионки России по фигурному катанию
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
21:03 20.12.2025
Петросян защитила звание чемпионки России по фигурному катанию
Петросян защитила звание чемпионки России по фигурному катанию
Петросян защитила звание чемпионки России по фигурному катанию
Аделия Петросян победила на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
аделия петросян
алиса двоеглазова
международный союз конькобежцев (isu)
Петросян защитила звание чемпионки России по фигурному катанию

Петросян третий раз подряд победила на чемпионате России по фигурному катанию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Аделия Петросян победила на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.
Петросян по сумме двух программ получила 235,95 балла. Второе место заняла Алиса Двоеглазова (227,40), тройку призеров замкнула Мария Захарова (217,73).
Турнир в Санкт-Петербурге продлится до 21 декабря.
Петросян 18 лет, она третий раз подряд завоевала золото чемпионата России.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов к олимпийскому квалификационному турниру в Пекине в нейтральном статусе. От России путевки на Игры-2026 в Италии добыли Петросян и Петр Гуменник.
