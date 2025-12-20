Песков заявил, что считает Синицину и Кацалапова олимпийскими чемпионами

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что считает выступающих в танцах на льду Викторию Синицину и Никиту Кацалапова чемпионами Олимпиады 2022 года, несмотря на перераспределение наград.
Синицина и Кацалапов не выступали на соревнованиях после Олимпиады-2022 в Пекине. В пятницу в Москве стартовал показ шоу Татьяны Навки "Золушка", где фигуристы исполняют главные роли.
"Она (Татьяна Навка) и называет их (Синицину и Кацалапова) олимпийскими чемпионами. Неважно, что произошло, они стали олимпийскими чемпионами. Естественно, для всей команды они чемпионы", - заявил Песков.
Сборная России, за которую в одиночном катании выступали Марк Кондратюк и Камила Валиева, в парном катании Анастасия Мишина/Александр Галлямов и в танцах на льду Синицина и Кацалапов, завоевала золото командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине в начале февраля 2022 года. На следующий день после его окончания стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, которую она сдала на чемпионате России 25 декабря 2021 года. В результате Валиева была дисквалифицирована, а награды олимпийского турнира перераспределены. Российской команде вместо золотой медали досталась бронза.