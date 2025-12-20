Песков заявил, что считает Синицину и Кацалапова олимпийскими чемпионами

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что считает выступающих в танцах на льду Викторию Синицину и Никиту Кацалапова чемпионами Олимпиады 2022 года, несмотря на перераспределение наград.