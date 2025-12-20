Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил, что считает Синицину и Кацалапова олимпийскими чемпионами - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
21:47 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/peskov-2063571488.html
Песков заявил, что считает Синицину и Кацалапова олимпийскими чемпионами
Песков заявил, что считает Синицину и Кацалапова олимпийскими чемпионами - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Песков заявил, что считает Синицину и Кацалапова олимпийскими чемпионами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что считает выступающих в танцах на льду Викторию Синицину и Никиту Кацалапова чемпионами... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T21:47:00+03:00
2025-12-20T21:47:00+03:00
фигурное катание
спорт
никита кацалапов
дмитрий песков
виктория синицина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924311344_0:0:3266:1837_1920x0_80_0_0_a47d05151a45081e914fbd4c3412c965.jpg
/20251220/peskov-2063568918.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924311344_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_115b99525bfb8d047b8816acf8058f79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, никита кацалапов, дмитрий песков, виктория синицина
Фигурное катание, Спорт, Никита Кацалапов, Дмитрий Песков, Виктория Синицина
Песков заявил, что считает Синицину и Кацалапова олимпийскими чемпионами

Песков заявил, что все считают Синицину и Кацалапова олимпийскими чемпионами

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкОлимпиада-2022. Фигурное катание. Командный турнир
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Командный турнир - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что считает выступающих в танцах на льду Викторию Синицину и Никиту Кацалапова чемпионами Олимпиады 2022 года, несмотря на перераспределение наград.
Синицина и Кацалапов не выступали на соревнованиях после Олимпиады-2022 в Пекине. В пятницу в Москве стартовал показ шоу Татьяны Навки "Золушка", где фигуристы исполняют главные роли.
"Она (Татьяна Навка) и называет их (Синицину и Кацалапова) олимпийскими чемпионами. Неважно, что произошло, они стали олимпийскими чемпионами. Естественно, для всей команды они чемпионы", - заявил Песков.
Сборная России, за которую в одиночном катании выступали Марк Кондратюк и Камила Валиева, в парном катании Анастасия Мишина/Александр Галлямов и в танцах на льду Синицина и Кацалапов, завоевала золото командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине в начале февраля 2022 года. На следующий день после его окончания стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, которую она сдала на чемпионате России 25 декабря 2021 года. В результате Валиева была дисквалифицирована, а награды олимпийского турнира перераспределены. Российской команде вместо золотой медали досталась бронза.
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Песков заявил, что вся страна будет болеть за Петросян и Гуменника на ОИ
Вчера, 21:20
 
Фигурное катаниеСпортНикита КацалаповДмитрий ПесковВиктория Синицина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Вест Хэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Детройт
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ливерпуль
    1
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Рейнджерс
    Филадельфия
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Севилья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала