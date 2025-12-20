Рейтинг@Mail.ru
Дубль и победный буллит Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Филадельфию"
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:35 20.12.2025
Дубль и победный буллит Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Филадельфию"
Дубль и победный буллит Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Филадельфию"
"Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 20.12.2025
хоккей
спорт
артемий панарин
оуэн типпетт
тревор зеграс
филадельфия флайерз
нью-йорк рейнджерс
национальная хоккейная лига (нхл)
/20251220/khokkey-2063577998.html
спорт, артемий панарин, оуэн типпетт, тревор зеграс, филадельфия флайерз, нью-йорк рейнджерс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Артемий Панарин, Оуэн Типпетт, Тревор Зеграс, Филадельфия Флайерз, Нью-Йорк Рейнджерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Дубль и победный буллит Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Филадельфию"

"Рейнджерс" обыграли "Филадельфию" благодаря дублю Панарина

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нью-Йорке завершилась по итогам серии буллитов со счетом 5:4 (1:0, 1:4, 2:0, 0:0, 1:0). В составе победителей дублем отметился российский нападающий Артемий Панарин (20-я, 33-я минуты), также отличились Винсент Трочек (50) и Мика Зибанежад (58). У "Филадельфии" шайбы забросили Трэвис Сэнхайм (27), Оуэн Типпетт (28), Тревор Зеграс (31) и Родриго Аболс (35). Панарин также реализовал победный буллит в послематчевой серии.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
20 декабря 2025 • начало в 20:30
Закончен (Б)
Рейнджерс
5 : 41:0
Филадельфия
19:24 • Артемий Панарин
(Мика Зибанежад)
32:23 • Артемий Панарин
49:13 • Винсент Трочек
(Джей Ти Миллер, Gabriel Perreault)
57:26 • Мика Зибанежад
(Scott Morrow, Уилл Кюилл)
65:01 • Артемий Панарин (П)
65:01 • Винсент Трочек (П)
26:42 • Трэвис Санхейм
(Denver Barkey, Матвей Мичков)
27:05 • Оуэн Типпетт
(Denver Barkey, Кэмерон Йорк)
30:18 • Тревор Зеграс
(Джейми Дрисдэйл, Ноа Кэйтс)
34:36 • Родриго Аболс
(Трэвис Санхейм)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Панарин забросил 12-ю и 13-ю шайбы в сезоне, всего в его активе 36 очков в 36 играх. Форвард с 315 голами занял чистое 11-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ, обойдя Павла Дацюка.
Российский нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков отметился в матче результативной передачей.
"Филадельфия", набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, где "Рейнджерс" с 40 баллами располагается на шестой строчке.
Хоккей Артемий Панарин Оуэн Типпетт Тревор Зеграс Филадельфия Флайерз Нью-Йорк Рейнджерс Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
